พนักงาน เล่านาที ไฟไหม้ Route66 ย่าน RCA เผยเป็นส่วนโกดังเก็บของ ไม่กระทบร้านอื่น
ไฟไหม้ Route66 – เมื่อเวลา 17.07 น. วันที่ 6 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่ามีเหตุ เพลิงไหม้ โกดังเก็บของร้านรูท 66 อาร์ซีเอ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สายตรวจและกู้ภัย จึงได้รีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ ประชาสัมพันธ์ประชาชนใกล้เคียง ไม่ให้เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งแจ้งดับเพลิงบางกะปิ กระทั่งต่อมาเวลา 17.30 น. สามารถคบคุมเพลิงไหม้ได้
สอบถามพยาน นายสรชา พนักงานรูท 66ได้ความว่า ขณะที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านออฟฟิศตรงข้ามโกดังดังกล่าว ได้พบเห็นเพลิงไหม้บริเวณโดยรอบ จึงเดินออกไปดู พบเห็นเพลิงลุกไหม้บริเวณโกดังเก็บของทางร้านรูท 66 จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ตนยังไม่ทราบแน่ชัด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุดังกล่าว ไม่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหาย จากเพลิงไหม้ดังกล่าว ทั้งนี้โครงสร้างของอาคารที่เกิดเหตุแยกส่วนกันกับร้านอื่น ทำให้ความเสียหายไม่ได้ลุกลามกระทบร้านประกอบการอื่น บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ รอนิติเวชตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป