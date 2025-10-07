ผู้เสียหาย แฉคริสตจักรย่านบางนา เปิดร.ร. อ้างระบบการศึกษาจากตปท. ที่แท้มาจาก กศน.

ผู้เสียหาย แฉคริสตจักรย่านบางนา เปิดร.ร.เก็บค่าเทอม1.5หมื่น อ้างหลักสูตรจากตปท. ที่แท้มาจาก กศน.
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ สน.บางนา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี กลุ่มผู้เสียหายกว่า 10 คน มารวมตัวกันแจ้งความเอาผิดกับ คริสตจักรแห่งหนึ่งย่านบางนา หลังจากมีพฤติกรรมประหลาด ไล่ผี อ้างคำสอนศาสนาคริสต์ หลอกรับบริจาค บางรายสูญ 20 ล้าน บางครอบครัวนำลูกไปเรียนที่โรงเรียนของคริสตจักรแต่กลับถูกตีจนช้ำนั้น
อ่านข่าว – ผู้เสียหายแจ้งความ คริสตจักรย่านบางนา อ้างคำสอนไล่ผี หลอกรับบริจาค เหยื่อสูญ 20 ล้าน
ขณะที่ นางเอ (นามสมมุติ) กล่าวว่า เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว ตนได้มีการเปลี่ยนศาสนา จากศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาคริสต์ แล้วเริ่มมีการสืบหาโบสถ์จนมาเจอกับผู้นำคริสตจักรนี้ ก็เริ่มเข้าไปเป็นสมาชิก ในช่วงแรก คำสอนของผู้นำมุ่งเน้นไปที่ความรัก การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งทำให้ตนเลื่อมใสยิ่งกว่าเดิม ผ่านไปสักพักก็เริ่มมีการบิดเบือนความเชื่อด้วยการบอกว่า แต่ละคนมีวิญญาณร้ายสิงอยู่ภายในร่าง จำเป็นต้องเข้าพิธีขับไล่ ด้วยความที่ตนเคยนับถือศาสนาพุทธมาก่อนและมีความเชื่อในเรื่องนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงไม่ได้สงสัยอะไร
โดยทุกๆ ครั้งผู้นำจะพูดเสมอว่าห้ามถาม ห้ามใครตั้งข้อสงสัย เพราะจะถือว่าเป็นการขัดคำสั่งพระเจ้า หลายๆ ครั้งที่ตนเข้าพิธีก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ผู้นำก็บอกว่า เป็นเพราะว่าในร่างกายของตนมีวิญญาณร้ายสิงอยู่เยอะ ต้องมาเข้าพิธีบ่อยๆ จนตนต้องแกล้งล้มตัว ไหลไปตามน้ำ เพราะไม่อยากมาเข้าพิธีบ่อยๆ
จากนั้นผู้นำได้มีการชักชวนให้ตนพาลูกชายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนประจำของคริสตจักรดู ผู้นำอ้างว่าเป็นโรงเรียนระบบไฮสคูล หลักสูตรจากต่างประเทศ เน้นสอนใน 3 ภาษา ตอนนั้นลูกชายของตนศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อเข้าสู่เทอม 2 ตนก็พาลูกชายย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเทอมเดือนละ 15,000 บาท แต่ลูกกลับไม่มีพัฒนาการอะไรเลย ซ้ำพบว่าที่แท้จบหลักสูตรได้วุฒิ กศน. จนฟางเส้นสุดท้ายมาถึง เพราะทางโรงเรียนมีการทำโทษลูกชายของตนจนเกินกว่าเหตุ ตีจนก้นช้ำ โดยครูอ้างว่าลูกชายของตนเป็นเด็กดื้อและชอบสงสัย
ทันทีที่ตนพาลูกชายออกมาจึงทราบในภายหลังว่า คุณครูไม่ค่อยสอนอะไร มาจะบอกแค่เพียงว่าไม่ต้องเรียนอะไรมากเพราะเดี๋ยวอีก 7 ปีพระเจ้าก็จะลงมารับสาวกไปอยู่ด้วย และ ผู้นำก็ได้มีการสั่งห้ามสมาชิกคนอื่นๆ ห้ามมาพูดคุยกับตน เพราะไม่เช่นนั้นวิญญาณร้ายที่อยู่ในร่างของตนนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่กับคนที่มาพูดคุยกับตน ซึ่งตลอด 7 ปีที่ตนเป็นสมาชิกนั้นได้มีการบริจาคเงินไปทั้งสิ้นหลักแสนบาท