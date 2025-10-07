ดำเนินคดีทุกคน! รวบชายถือมีด ทำร้ายคนหน้าปากซอยลาดพร้าว 96 ตร.แจ้งข้อหาส่งฟ้อง 3 วินจยย.ด้วย
จากกรณีอยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์แจ้งเตือนบุคคลอันตรายพกพาอาวุธมืดในที่สาธารณะขณะตรวจพื้นที่ประชาชนแจ้งเหตุชายต้องสงสัย ขณะตรวจพื้นที่ประชาชนแจ้งเหตุชายต้องสงสัยจึงเข้าไปตรวจสอบถามชายคนดังกล่าวเกิดอาการไม่พอใจเจ้าหน้าที่และได้ถือมีดมาก่อเหตุกับวินรถจยย.ที่มาห้ามและได้ถือมีดหลบหนีขึ้นรถไฟฟ้าไปอันตรายมากระวังบริเวณซอยลาดพร้าว 96 นั้น
อ่านข่าว – ระทึกกลางกรุง! ชายคลั่งถืออีโต้ ไล่ฟันวินจยย. ปากซอยลาดพร้าว 96 ตร.เร่งตามตัวดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏคลิปวิดีโอบนสื่อโซเชียลมีเดีย กรณีชายหนุ่มไม่ทราบชื่อ ถือมีดปังตอไล่เหวี่ยงจะทำร้ายวินรถจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยลาดพร้าว 96 จากนั้นได้ถูกกลุ่มวิน จยย. รุมล้อมตัวชายคนดังกล่าวแล้ววิ่งไล่จะทำร้าย จนชายดังกล่าวได้วิ่งขึ้นบันไดรถไฟฟ้าหลบหนีไป พ.ต.ท.อภิโชค ขนบดี รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง พร้อมกำลัง จนท. ฝ่ายสืบสวน ได้นำตัวนายยลฉัตร์ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ต้องหา พร้อมผู้เกี่ยวข้อง มาที่ สน.วังทองหลาง
จากการสอบสวนพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมด พ.ต.ท.มารุต แก้วประเสริฐ รองผกก.สอบสวน (หัวหน้างานสอบสวน) และ ร.ต.ท.กิติธัช อุปนันท์ พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ได้ดำเนินการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เทศกิจ ,เจ้าของมีด และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จากนั้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำ และแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหา นายยลฉัตร์ (คนถือมีด) โดยกล่าวหาว่า “พยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่น, ข่มขู่โดยมีอาวุธมีด และทะเลาะวิวาทในทางสาธารณะ”
จากการสอบปากคำนายยลฉัตร์ให้การปฏิเสธ ตลอดข้อกล่าวหา และพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องผัดฟ้องฝากขังต่อ ศาลแขวงพระนครเหนือ ตามคำร้อง ที่ ผ 635/2568 ลงวันที่ 4 ต.ค.68 ไว้แล้วจะได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป
อีกทั้งวันนี้ เวลา 13.00 น. พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำกลุ่มวิน จยย. 3 ราย และแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ ดังนี้ 1.นายประยุทธ (ขอสงวนนามสกุล) วิน จยย.ที่ถือท่อ 2.นายอดิศร (ขอสงวนนามสกุล) วิน จยย.ที่หลบมีด3.นายกฤษดา (ขอสงวนสกุล) วิน จยย.ที่ถือกรวย ในความผิดฐาน “ร่วมกันพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่น ร่วมกันทะเลาะวิวาทในทางสาธารณะ ” ผู้ต้องหาทั้งสามให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ตามกฎหมายแล้ว