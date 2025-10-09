ผบช.ก. เผยคดี ไชยชนก ถูกจ่ายสินบน40ล้าน กองปราบเร่งสืบขยายผล จ่อส่งป.ป.ช. สัปดาห์หน้า
จากกรณีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี เข้าแจ้งความกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. หลังการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่า มีผู้มาติดสิน 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้รับคำให้การของนายไชยชนก และ เตรียมนำส่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งตอนนี้ทางกรมบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องกำลังตรวจสอบในข้อกฎหมาย ว่า จะเข้าข่ายกฎหมายของทางตำรวจหรือป.ป.ช. แต่แนวโน้มส่วนใหญ่ในขณะนี้เข้าข่ายกฎหมายของทางป.ป.ช. หากมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นจริง
แต่ขณะนี้ทางบก.ป. อยู่ในระหว่างสืบสวนและดำเนินการตรวจสอบแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด
เมื่อถามว่าสิ่งที่กำลังตรวจสอบอยู่นั้นเป็นกลุ่มข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปและมีจำนวนกี่คน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ขอสืบสวนให้ ถี่ถ้วนก่อน ซึ่งมีตอนนี้ข้อมูลว่าเป็นบุคคลธรรมดายังไม่มีข้อมูลว่าเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการ ส่วนจะเรียกใครมาสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ขณะนี้ ยังไม่มี
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าตอนนี้จะดำเนินการทั้งหมดภายใต้กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยพรุ่งนี้ 10 ต.ค. จะมีหารือในเรื่องนี้คาดว่าจะมีการส่งสำนวน ให้ ป.ป.ช. ภายในสัปดาห์หน้า