ผอ.ปภ. ยอมรับ ไฟไหม้คอนโดย่านปิ่นเกล้า สปริงเกอร์ไม่ทำงาน ต้นเพลิงอยู่ชั้น16 รอพฐ. เข้าตรวจสอบ

ผอ.ปภ. ยอมรับคอนโดปิ่นเกล้า สปริงเกอร์ ไม่ทำงาน รอ พฐ. เข้าตรวจสอบเนื่องจากห้องต้นเพลิง – ด้าน ผอ.เขตบางกอกน้อย เตรียมประสานหาที่พักให้ลูกบ้านชั่วคราว
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่ คอนโดหรู ย่านปิ่นเกล้า นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงเกิดที่ห้องพักชั้น 16 ซึ่งเพลิงได้ลุกลามเสียหายไปทั่วห้องที่มีขนาด 60 ตารางเมตร จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้นเพลิง เกิดจากจุดใดหรือสาเหตุใด ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบโดยละเอียด
อ่านข่าว – ด่วน! ไฟไหม้ชั้น 16 คอนโด ตรงข้ามห้างดังย่านปิ่นเกล้า จนท.เร่งอพยพประชาชน
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างอพยพลูกบ้านที่พักอาศัยกว่า 1,000 คน มีทั้งผู้สูงอายุ เด็ก ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ระยะเวลา เนื่องจากการลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะต้องพาลูกบ้านมาพักไว้ที่สวนหย่อมบริเวณชั้น 7 แล้วค่อยลำเลียงลงมาสู่พื้นที่ปลอดภัย เพราะตอนนี้ ลิฟต์ทั้ง 2 ตึก ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับมีผู้บาดเจ็บ ที่เกิดจากอาการสำลักควันประมาณ 20 กว่าคน ส่วนเคสแดงพบว่าเป็นหญิงชราที่มีอาการหมดสติ อยู่ที่ชั้น 33 ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำ CPR ให้การช่วยเหลือ ทราบว่าตอนนี้ได้สติแล้ว อยู่ระหว่างลำเลียงลงมาสู่พื้นล่าง
ดูจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า คอนโดฯสปริงเกอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนสัญญาณเตือนภัยใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ยืนยันว่าไม่กระทบโครงสร้างของตึก เหลือเพียงแค่ระบายกลุ่มควันที่กระจายตัวไปทั่วทั้งตึกดังนั้นต้องใช้เวลาในการระบาย ซึ่งยังไม่อนุญาตให้ลูกบ้านกลับเข้าไปพักอาศัยเนื่องจากมีก๊าซพิษที่ยังอยู่ภายในอาคาร
ส่วนห้องที่ได้รับผลกระทบ เบื้องต้น ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย จะประสานเพื่อจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้กลับเข้าไปอาศัยในห้องที่เกิดเหตุ เนื่องจากยังเป็นพื้นที่อันตราย รวมถึงจะต้องรอให้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ
นายภูมิภัทร ศรีชาติ อายุ 24 ชั้น 31 เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุตนอยู่ที่ชั้น 31 ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจึงรีบวิ่งออกมา ตอนนั้นรู้สึกตกใจและกลัวมาก โดยในระหว่างที่วิ่งออกมามองไม่เห็นทาง เห็นเพียงแต่กลุ่มควันสีขาว ตนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก และวิ่งลงบันไดหนีไฟให้เร็วที่สุด จนกระทั่งมาถึงชั้น 24 จึงพยายามขอความช่วยเหลือโดยเคาะไปแต่ละห้องเพราะตอนนั้นเริ่มหายใจไม่ออกแล้ว จนพบสามารถเปิดเข้าไปได้ห้องหนึ่งเป็นแม่ลูกสาม ซึ่งมีเด็กอ่อนวัย 8 เดือน จากนั้นก็มีการช่วยเหลือหารือว่าจะลงไปข้างล่างได้อย่างไรและมีการใช้สก็อตเทปปิดรอยตามห้องเพื่อไม่ให้ควันเข้ามาในห้อง จนกระทั่งเวลาผ่านมากว่า 1 ชั่วโมงจึงมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งมาข้างล่าง ยอมรับว่าขณะนร้ก็ยังมีอาการสำลักควันแสบคอและจะไปหาหมอต่อไป