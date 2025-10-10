สรุปไหม้คอนโดตรงข้ามห้างดัง ลาม 3 ห้อง ห้องต้นเพลิงวอดทำตรวจหาสาเหตุไม่ได้ เจ็บ 14 ดับ 1 

ไหม้คอนโดตรงข้ามห้างดัง สรุปลาม 3 ห้อง ไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ เหตุห้องต้นเพลิงเสียหายทั้งหมด เจ็บ 14 ราย ดับ 1
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิทยุพระราม199 สรุปเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า พื้นที่เขตบางกอกน้อยเมื่อเวลา 13.55 น. 9 ตุลาคมที่ผ่านมา สถานที่เกิดเหตุ เลขที่ 171 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการเช่าพักอาศัย
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 38 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 16 ภายในห้องเลขที่ 171/102 เพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งห้อง ลุกลามห้องเลขที่ 171/101 ,171/103 เสียหายเฉพาะประตูเข้าห้อง และลุกลามชั้น17 ห้องเลขที่ 171/111 เสียหายประตูระเบียงหลังห้องและคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 60 ตารางเมตร
ประชาชนใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ ก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำการระบายควัน
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากเพลิงลุกไหม้ห้องต้นเพลิงเสียหายทั้งหมด ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 14 ราย เสียชีวิต 1 ราย ดังนี้ รายที่ 1 เป็นเพศชาย อายุ 95 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยา รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 68 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยา รายที่ 3 เป็นเพศชาย อายุ 1 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลธนบุรี 1
รายที่ 4 เป็นเพศหญิง อายุ 43 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รายที่ 5 เป็นเพศชาย อายุ 4 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รายที่ 6 เป็นเพศชาย อายุ 9 เดือน มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รายที่ 7 เป็นเพศหญิง อายุ 11 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
รายที่ 8 เป็นเพศหญิง อายุ 37 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รายที่ 9 เป็นเพศหญิง อายุ 66 ปี มีอาการบาดเจ็บตามร่างกาย เนื่องจากพลัดตกบรรได อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รายที่ 10 เป็นเพศชาย อายุ 74 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลกลาง รายที่ 11 เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลกลาง
รายที่ 12 เป็นเพศหญิง อายุ 59 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลกลาง รายที่ 13 เป็นเพศหญิง อายุ 76 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลศิริราช รายที่ 14 เป็นเพศหญิง อายุ 98 ปี มีอาการสำลักควัน อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลศิริราช และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 58 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราช พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์
