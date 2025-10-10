ตร.ดำเนินคดี หนุ่มแตะแมว ข้อหาทารุณกรรมสัตว์ เจ้าตัวสารภาพเมา-เครียดทะเลาะแฟน
จากกรณีคลิปวิดีโอของชายรายหนึ่ง ตั้งกล้องบันทึกภาพเดินไปเตะแมวตัวหนึ่งเข้าเต็มแรงจนปลิว โดยระบุด้วยว่า “ขออนุญาตคนรักแมวนะครับ” ก่อนที่คลิปดังกล่าวจะมีผู้นำไปเผยแพร่ในวงกว้าง และวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม รวมถึงตามหาตัวผู้กระทำให้แซ่ด จนพบว่าเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่งย่านดอนเมือง
ล่าสุดทาง บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้โปรดักส์ (ร้านเจ้เล้ง) ได้ออกแถลงการณ์ ไล่ออกพนักงานรายดังกล่าวแล้วนั้น
อ่านข่าว – ร้านเจ้เล้ง ไล่ออกแล้ว ‘พนง.ชาย’ เตะแมวปลิว ขึ้นศาลวันนี้ – เผยอาการเจ้าเหมียวล่าสุด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม กองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. Metropolitan Police Bureau รายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า
พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.ดอนเมือง พ.ต.ท.อำนาจ ฉ่ำชะเอม รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง,พ.ต.ต.ชยพัทธ์ หีบทอง สว.สส.สน.ดอนเมือง สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ดอนเมือง เข้าตรวจสอบอาคารการเคหะย่านดอนเมือง หลังรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิวอชด้อกไทยแลนด์ ว่ามีบุคคลได้กระทำการทารุนกรรมสัตว์โดยได้อัดคลิปเตะแมวและเผยแพร่ลงโซเชียลตนเอง ซึ่งการเตะแมวถือเป็นการกระทำอันเป็นการทารุนกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันอันสมควร
เจ้าหน้าที่ฯจึงได้ดำเนินการตรวจสอบและเชิญตัวผู้ก่อเหตุเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ สน.ดอนเมือง เบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง โดยอ้างว่าได้ดื่มสุรา ประกอบกับตนทะเลาะกับแฟนสาวด้วย จึงเครียดและลงมือทำร้ายแมว เจ้าหน้าที่ฯดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ส่งฟ้องตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบแล้วพบว่าแมวยังมีชีวิตอยู่ โดยผู้ก่อเหตุได้ให้การและรูปภาพที่ถ่ายแมวไว้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ต.ค.68 เวลาประมาณ 07.35 น. โดยทางองค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ แห่งประเทศไทย จะขอเข้าไปตรวจสอบแมวที่ห้องพักดังกล่าวและดำเนินการต่อไป