บอย ท่าพระจันทร์ การันตี เหรียญ หลวงปู่ทวด เลื่อนสมณศักดิ์ ผู้การอ้อ ให้ราคาสูง 1.5แสน

บอย ท่าพระจันทร์ การันตี เหรียญ หลวงปู่ทวด เลื่อนสมณศักดิ์ ของผู้การอ้อ ให้ราคาสูง 1.5แสน
จากกรณี นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย หรือ บอย ท่าพระจันทร์ อายุ 45 ปี เซียนพระชื่อดัง เดินทางไปยัง กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 เพื่อขอคำแนะนำข้อกฏหมายเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ลั่นเตรียมเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ด และมีโอกาสมาขอดูพระของพล.ต.ต.ศิริวัฒน์
ภายหลังการเข้าพบ บอย ท่าพระจันทร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบว่า วันนี้ได้คุยกับผู้การ สอท. หลายๆเรื่อง ท่านให้ข้อคิดหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ กับตัวผม จังหวะกำลังคุยกันอยู่
ท่านพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ โทรเข้ามาหาผู้การอ้อ พอดี ท่านจึงขอคุยกับผม พร้อมให้กำลังใจและบอก ผมติดตามน้องบอยตลอดนะครับ
ส่วนพี่โก้ DSI ก็มาในฐานะเพื่อนของผมแล้วก็รู้จัก ผู้การอ้อ เป็นอย่างดี
งานนี้คุยกันยาว พี่อ้อ นั่งคุยสักพัก หยิบพระออกจากกระเป๋ามา บอก บอยช่วยดูให้พี่หน่อย แท้หรือไม่ #ผมคิดในใจ หากปลอมจะตอบพี่อ้อ ไงวะเนี่ย
สรุป ส่งมา ผมงงเลย เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ แท้ แน่นอน ครับ ท่านก็ ถามย้ำอีกที ว่าแท้ แน่ใช่ไหมครับ บอย #ผมบอก แท้แน่นอนครับ พี่อ้อ ถ้าไม่เชื่อปล่อยผมได้ 150,000บาท
(บล็อกชุบนะครับ) พี่อ้อ บอก แบบนี้ สบายใจ แท้แน่ เพราะเซียนรับซื้อ
ปล.เรื่องนี้ บอกให้รู้ว่า หากแท้จริงๆ (ต้องขายได้และผมรับซื้อแน่ๆครับ)