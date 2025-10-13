จับแล้ว! รักษ์ โพพระ ซุ้มเมืองเพชร มือยิงเสี่ยเปี๊ยก เจ้าของร้านอาหาร กลางเมืองนครปฐม

จับแล้ว “รักษ์ โพธิ์พระ”มือยิงเสี่ยเปี๊ยกเจ้าของร้านอาหารกลางเมืองนครปฐม
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง นายระวี อารยวัฒนเวช หรือเสี่ยเปี๊ยก อายุ 75 ปี เจ้าของร้านอาหารครัวดอกไม้ป่า เลขที่ 612-4ถนนราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผบช.ภ. 7 สั่งการให้เร่งสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญดังกล่าว ต่อมา พล.ต.ต.กานต์ ธรรมเกษม ผบก.สส.ภ.7 พล.ต.ต.กิตติ สุขสมภักดิ์ ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม
สืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงนายระวี มาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงนำกำลังพื้นที่จนทราบว่าคนร้ายหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีก่อนเข้าปิดล้อมจับกุมผู้ก่อเหตุยิงเสี่ยเปี๊ยก ฉายา “รักษ์ โพพระ” ซุ้มเมืองเพชร พร้อมอาวุะปืนของกลางและผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนซึ่งทาง พล.ต.ท.พิสิฐ จะแถลงข่าวอีกครั้งวันที่ 14 ต.ค.ที่ตำรวจภูธรภาค 7