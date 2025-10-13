ตร.แจ้ง 2 ข้อหา ‘หนุ่มอินเดีย’ คว้าปืนโมเดลขู่จราจร กลางสยาม – เผยเหตุอาละวาด

รวบ หนุ่มอินเดีย เมากัญชา โวยวายคว้าปืนโมเดล ข่มขู่อาสาดูแลจราจรหน้าโรงแรมดัง กลางสยามสแควร์
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 13 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รองผบก.น.6 สั่งการให้ พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการพิเศษ (Basic SWAT) สน.ปทุมวัน และสายตรวจสน.ปทุมวัน เข้าระงับเหตุชายชาวต่างชาติตะโกนเอะอะโวยวาย ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง บริเวณสยามสแควร์ ซอย 6 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมไปตรวจสอบเหตุดังกล่าว
การจาการตรวจสอบพบ นายธาดานี ซาฮิล ราม (Mr.Thadani Sahil Ram) อายุ 41 ปี สัญชาติอินเดีย กำลังเอะอะโวยวาย และใช้ปืนโมเดลขนาดเล็ก ข่มขู่ผู้คนที่สัญจรไปมา อยู่บริเวณหน้าโรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ และข่มขู่ นายประมวล เจ้าหน้าที่อาสาสยามสแควร์ ทำให้เกิดความกลัว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เข้าจับกุม และตรวจค้นสิ่งของภายในร่างกาย ภายหลังตรวจสอบไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เชื่อได้ว่าน่าจะมีการเสพกัญชามาก่อนหน้านี้ จึงมีอาการคลุ้มคลั่งก่อเหตุดังกล่าว
เบื้องต้นจึงได้ควบคุมตัวมาที่ สน.ปทุมวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ให้ล่ามแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาทราบว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน 1.ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือ กระทำให้ได้รับความอับอาย หรือเดือดร้อนรำคาญ 2.ข่มขู่ให้ผู้อื่นเกิดความกลัว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้บันทึกจับ นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ทางสน.ปทุมวัน ได้นำชุดตอบโต้สถานการณ์ ลงพื้นที่สยามสแควร์ เสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ดูแลความปลอดภัยพื้นที่ พร้อมทั้งป้องกันเหตุ แบะเข้าระงับเมื่อเหตุเกิดขึ้นทันที