ผบ.ตร. สั่งสอบคดีช่างกลปี 1 ถูกรุ่นพี่ปิดห้องรุมซ้อมปางตาย ล่าสุด คณบดีฯ ลาออกแล้ว

ผบ.ตร. สั่งการให้ตรวจสอบคดี ปี 1 ช่างกลย่านปทุมวันถูกรุ่นพี่รุมทำร้าย เข้าร้องเรียนที่กองปราบ พนักงานสอบสอบเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตร.หารืออาจารย์ อยากให้อว.ช่วยแก้ไขปัญหา ขอผู้มีอำนาจทบทวนการย้ายออกของมหาวิทยาลัยออกนอกพื้นที่ ล่าสุดคณบดีฯ ลาออกแล้ว
จากกรณี นายธมนันท์ หรือจ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ และนายมานพ ทีมงานจ่าคิงส์ พร้อมผู้เสียหาย นายคม อายุ 53 ปี (นามสมมติ) พ่อของน้องพีท อายุ 23 ปี นักศึกษาปี 1 สาขาการจัดการการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ย่านปทุมวัน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหัวใจได้หยุดเต้นไป ซึ่งทางคุณหมอได้ทำการปั๊มชีพจรขึ้นมาได้เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นได้มีการประสานข้อมูลกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อขอข้อมูลการก่อเหตุเพิ่มเติม โดยให้ สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นตัวอย่างกับนักศึกษาว่า ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษตามกฏหมาย
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.ชัยกฤต และผู้บริหารของสถาบัน ได้หารือร่วมกัน และวางมาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก หากนักศึกษากระทำความผิดคดีอาญาดังกล่าวจริง ซึ่งมีโทษตามกฎหมายมีพฤติกรรมร้ายแรงทางสถาบันจะต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการดำเนินการไล่ออกหรือให้ออก
จากการตรวจสอบเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค.เวลาประมาณ 20.30 น.ที่ผ่านมา ห้องเก็บของในอาคารโรงไม้ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีการระบุว่ามีรุ่นพี่ 4 คนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ และมีรุ่นพี่เพียง 1 คนรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายใช้ขาเตะเข้าไปยังศีรษะผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีดังกล่าวจริง ส่วนอีก 3 คนให้การปฏิเสธ ต่อมาวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. รองอธิการบดี เรียกประชุมคณะอาจารย์และนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์ และในวันที่ 9 ต.ค. 68 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิเข้าหารือกรณีดังกล่าว
เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวัน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิด และรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงรอผลการตรวจสอบจากพิสูจน์หลักฐาน และรอผลแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมกับทำการสอบปากคำกรณีดังกล่าว ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) และสน.ปทุมวัน ยืนยันให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย คาดว่าจะชัดเจนภายในอาทิตย์หน้า
ขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งด้วย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการหารือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยดังกล่าว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ มีรายงานข่าวแจ้งอีกด้วยว่า คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ยื่นขอลาออกตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นเพียงวิทยาเขตหนึ่ง ทางเจ้าของพื้นที่ได้มีการร้องศาลพิจารณามีคำสั่งให้อุเทนย้ายออกและคืนพื้นที่ให้แต่ทางมหาวิทยาลัยดังกล่าวยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่ ตั้งเมื่อช่วงเดือนมี.ค.68 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องให้มีอำนาจทบทวนพิจารณาในการย้ายพื้นที่ออกไปของมหาวิทยาลัยดังกล่าวหรือไม่ต่อไป