ผบ.ตร. พร้อมส่งกำลังดูแล ส.ว.อังคณา หลังถูกข่มขู่เอาชีวิต
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยกรณีนางแมรี่ เลาลอว์ (Mary Lawlor) โพสต์แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของ ส.ว.อังคณา นีละไพจิตร ว่ามีการถูกขู่ฆ่า ว่า เรื่องนี้ได้รับทราบจากข่าว แต่ไม่ได้รับการรายงานใดๆอย่างเป็นทางการ ส่วนเรื่องกระแสข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องของตำรวจสันติบาลและตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่จะตรวจสอบความถูกต้อง หากมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้ ส.ว.อังคณา เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งความ เพื่อให้เกิดกระบวนการทางกฎหมาย หรือแม้กระทั่งจะขอกำลังไปดูแลความปลอดภัย ก็ขอให้ยื่นหนังสือมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านข่าว – ผู้รายงานพิเศษแห่ง UN ห่วงสวัสดิภาพ อังคณา หลังมีการขู่เอาชีวิต ชี้ต้องได้รับการปกป้อง มิใช่ถูกประณาม
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า หากเป็นลักษณะของการโพสต์ข่มขู่ของชาวต่างชาติ ก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ส่วนกรณีที่เกิดความเห็นต่างระหว่าง ส.ว.อังคณา และฝ่ายตรงข้าม เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้แต่การใช้อารมณ์หรือความรุนแรงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สนับสนุน ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆพูดจากัน มีอะไรก็แสดงความคิดเห็นไป และส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งเราต้องใช้ความรอบคอบ แต่ถ้าไปกระทบกระทั่งหรือใช้ความรุนแรง ให้คิดว่าเป็นคนไทยด้วยกัน ขอความร่วมมือขอร้องช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง