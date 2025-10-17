เปิดข้อมูล เฉิน จื้อ ถูกอุ้มรีดค่าไถ่ 100 ล้านบาท คดีดังในเมืองไทยปี57 จนท.ตำรวจเอี่ยว

เปิดคดีดัง 11 ปีที่แล้ว เฉิน จื้อ ถูกอุ้มรีดค่าไถ่ 100 ล้านบาท ในเมืองไทยปี57 พบจนท.ตำรวจเอี่ยว
จากกรณี นายเฉิน จื้อ นักธุรกิจชาวอังกฤษ-กัมพูชา หรือ วินเซนต์ วัย 37 ปี ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ปรินซ์ กรุ๊ป) บริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่กัมพูชา ถุูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ได้ยื่นฟ้องริบทรัพย์ และกำลังถูกทางการติดตามตัว เพื่อดำเนินคดี ในข้อหาสมคบคิดกันฉ้อโกง, ฟอกเงินและหลอกลวงด้านการลงทุนสกุลเงินคริปโต
ทั้งนี้หากตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 11 ปีที่แล้ว จะพบว่า นายเฉิน จื้อ หรือ นาย เฉิน จี้ นักธุรกิจชาวจีน เคยเดินทางมายังประเทศไทย และถูกคนกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ จนกลายเป็นข่าวดัง ซึ่งกลุ่่มคนร้ายในครั้งนั้น คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจของไทย
สำหรับเหตุการณ์ เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นาย เฉิน จี้ ชื่อในขณะนั้น ซึ่งถูกจับตัว ขณะเดินออกจากโรมแรมย่านประตูน้ำ
จากนั้นมีรถยนต์ฟอจูนเนอร์สีดำ กับ รถจักรยานยนต์ตามประกบ ก่อนจะมีชายฉกรรจ์อ้างว่า นายเฉิน มีหมายจับจากประเทศจีนแล้วพาตัวขึ้นรถไป และขับออกไปทาง ซ.ราชปรารภ 3 โดยมีการเปิดเผยว่า มีการเรียกค่าไถ่มากถึง 100 ล้านบาท
ต่อมา นายเฉิน จื้ ได้ส่งข้อความกลับมาหาครอบครัวว่า ได้รับการปล่อยตัวแล้วที่ประเทศกัมพูชา แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ นายเฉิน จื้อ ปฎิเสธที่จะเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนไทย และไม่ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้าย