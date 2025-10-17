จัดพิธีสมเกียรติ ฌาปนกิจ ซาโบ้ K9 ค้นหาวัตถุระเบิด พี่โบ รับอยู่ในช่วงทำใจ ไม่คิดปิดเพจโบกะโบ้

เจ้าหน้าที่และแฟนคลับร่วมอาลัย ‘ตำรวจตรีซาโบ้’ K9 ค้นหาวัตถุระเบิดกว่า 5 ปี ตายด้วยอาการป่วยในวัย 6 ปี 4 เดือน แฟนคลับเผย ถ้าน้องมองเห็นตอนนี้อยากจะบอกว่าทุกคนยังรักและคิดถึงเสมอ จะอยู่ในใจแฟนคลับตลอดไป
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่ลานอนุสาวรีย์สุนัขตำรวจเอ๊กซ์ กองกำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 (บก.สปพ.) ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผู้บังคับการ บก.สปพ. เป็นประธานในพิธีไว้อาลัยและเคลื่อนย้ายร่าง “ตำรวจตรีซาโบ้” สุนัขตำรวจ สายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด เพศผู้ สีดำ-น้ำตาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสายงานค้นหาวัตถุระเบิดมายาวนานกว่า 5 ปี และตายด้วยอาการเจ็บป่วยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศสงบและโศกเศร้าของเจ้าหน้าที่ เพื่อนสุนัขตำรวจ รวมทั้งประชาชนผู้ติดตามผลงาน
ภายในพิธีมีผู้บังคับสุนัขตำรวจ เจ้าหน้าที่ และสุนัขเพื่อนร่วมรุ่นของซาโบ้ จำนวน 6 ตัว ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัย โดยมีการเปิดเพลงแตรนอนและวางดอกไม้ที่หน้าโลงบรรจุร่างอย่างสมเกียรติ ขณะที่ ส.ต.อ.จิรทีปต์ ดีพาชู หรือโบ เจ้าของเพจ โบกะโบ้ และผู้บังคับสุนัขตำรวจตรีซาโบ้ กล่าวคำอาลัย ก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนร่างซาโบ้ไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สำหรับ “ตำรวจตรีซาโบ้” เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เข้ารับราชการเมื่อปี 2563 ในสังกัดกองกำกับการสุนัขตำรวจ บก.สปพ. มีชื่อในทะเบียนครุภัณฑ์ว่า YS 2 ภายหลังได้รับชื่อ “ซาโบ้” อิงจากการ์ตูนเรื่องวันพีซ โดยได้รับยศ “สุนัขตำรวจตรี” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ตลอดเวลารับราชการ ซาโบ้ผ่านหลักสูตรฝึกหลายหลักสูตร ทั้งการเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น การพิสูจน์กลิ่น และการค้นหาวัตถุระเบิด รวมระยะเวลาฝึกกว่า 10 เดือน ก่อนจะปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ รวมถึงสนับสนุนงานเทศกาลระดับประเทศ
ส.ต.อ.จิรทีปต์เปิดเผยว่า ได้มาดูแลซาโบ้ตั้งแต่สุนัขอายุราว 2 ปี ช่วงแรกซาโบ้มีนิสัยขี้กลัวและระแวง ต้องใช้เวลาปรับพฤติกรรมอยู่นานกว่าจะพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่จริง
“ซาโบ้เป็นสุนัขตกเกรดมาก่อน ขี้ตกใจง่ายแม้แต่เสียงใบไม้หล่น ต้องฝึกกันใหม่หมด ใช้เวลาเกือบปีเต็มจนเขาเริ่มมั่นใจและทำงานได้จริง ทุกวันนี้มองว่าเขาไม่ได้เป็นแค่สุนัขหลวง แต่เป็นเพื่อนร่วมชีวิตของผม” ส.ต.อ.จิรทีปต์ระบุ
ส.ต.อ.จิรทีปต์เผยว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาตนอยู่กับซาโบ้แทบทุกวัน ฝึกเช้า ฝึกเย็น แม้แต่ตอนเลิกงานก็ยังกลับมาฝึกต่อจนดึก เพราะต้องการให้ซาโบ้ผ่านการประเมินและได้รับตำแหน่งสุนัขตำรวจอย่างภาคภูมิ
“เสียใจมากครับ เขาไม่ใช่แค่สุนัขในหน้าที่ แต่เป็นเพื่อน เป็นครอบครัว เราอยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนวันนี้ดีใจที่มีคนมากมายรักและจำซาโบ้ได้ เพราะเขาสมควรได้รับเกียรติแบบนี้” ส.ต.อ.จิรทีปต์กล่าว
เมื่อสอบถามถึงอนาคตของเพจโบกะโบ้ ส.ต.อ.จิรทีปต์เปิดเผยว่า ยังไม่คิดจะปิดเพจ แต่จะขอพักทำคอนเทนต์ไว้ก่อน อีกทั้งไม่ได้ทำเป็นอาชีพอยู่แล้ว เนื่องจากยังอยู่ในช่วงทำใจ ส่วนถ้าอนาคตได้รับสุนัขตัวใหม่ ก็คงกลับมาทำต่ออีกครั้ง แต่ตอนนี้อยากให้เวลากับตัวเองก่อน
ขณะเดียวกัน แฟนคลับเพจโบกะโบ้ที่เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัย หนึ่งในนั้นคือ “คุณฝน” อายุ 42 ปี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า รู้จักซาโบ้จากคลิปใน TikTok เมื่อราว 4 ปีก่อน และได้ติดตามมาโดยตลอดจนเกิดความผูกพัน ตอนแรกเห็นจากคลิปแสดงการฝึก แล้ววันหนึ่งตั้งใจนั่งรถไฟฟ้าไปหาน้อง ทั้งที่ปกติไม่เคยนั่งบีทีเอส เพราะอยากเห็นตัวจริง น้องจำคนได้ เข้ามาทัก เข้ามาเล่นกับเรา
คุณฝนบอกว่า ตั้งแต่ทราบข่าวว่าซาโบ้ป่วยก็เฝ้าติดตามอาการและส่งกำลังใจมาโดยตลอด
“ซาโบ้เป็นสุนัขที่ใสซื่อ ร่าเริง ถ้าน้องมองเห็นตอนนี้ อยากจะบอกว่าทุกคนยังรักและคิดถึงเสมอ ซาโบ้จะอยู่ในใจแฟนคลับตลอดไป” คุณฝนกล่าว
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของตำรวจตรีซาโบ้ กลุ่มงานสัตวแพทย์ บก.สปพ.เปิดเผยว่า สุนัขเริ่มป่วยตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีอาการอาเจียน ถ่ายเหลว ไม่กินอาหาร และพบของเหลวสะสมในช่องท้องและช่องอก ก่อนจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่สุดท้ายอาการทรุดลงและตายเมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 9 ตุลาคม จากภาวะระบบอวัยวะล้มเหลวหลายส่วน
ภายหลังเสร็จพิธีที่ บก.สปพ. เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนร่างสุนัขตำรวจตรีซาโบ้ไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดผาสุกมณีจักร จ.นนทบุรี โดยมีพระสงฆ์ทำพิธีบังสุกุล และผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ก่อนปิดฝาโลงและจุดเพลิงท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า