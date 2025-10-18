ตร.ท่องเที่ยว ขานรับนโยบายรัฐ-ผบ.ตร. ระดมกวาดล้างทั่วปท. สร้างเชื่อมั่นนทท.ไฮซีซั่น

ตำรวจท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐบาล – ผบ.ตร. ระดมกำลังกวาดล้างทั่วประเทศ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวรับไฮซีซั่น
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มุ่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และการกระทำผิดที่กระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำกำลังเจ้าหน้าที่จาก 32 สถานีทั่วประเทศ บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น.
ปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งดำเนินการตามมาตรการ “10 กลุ่มต้องห้าม” อย่างจริงจัง ครอบคลุมการจัดทัวร์ผิดกฎหมาย ไกด์เถื่อน ทัวร์ด้อยคุณภาพ การหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว อาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2568 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและเป็นมิตรในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.ดนุ กล่ำสุ่ม ผบก.ทท.1 ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบด้วย กก.1,กก.3 , กก.สืบสวน บช.ทท. และอาสาตำรวจท่องเที่ยว ณ ลานเอนกประสงค์ กก.1 สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ