สืบพยานจบแล้ว! ศาลอาญา นัด 16 ธ.ค. ชี้ชะตา จิรัฏฐ์ คดีใบสด.43
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีหมายเลขดำอทย.155/2567 ที่พนักงานอัยการ สำนักงานคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นจำเลยในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ กรณีนายจิรัฏฐ์ จำเลย แสดงใบผ่านเกณฑ์ทหารหรือใบสด.43 ปลอม แล้วนำมาเผยแพร่ในโซเชียลโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีเกิดข้อสงสัยการได้มาซึ่งใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือใบ สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ ว่า อาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ จึงเป็นที่มาของ พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญเข้าแจ้งความดำเนินคดี นายจิรัฏฐ์ ที่สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมฯ
อ่านข่าว – ศาลนัดสืบพยาน คดี ใบสด.43 จิรัฎฐ์ เผยไม่กังวล ยันเอกสารของจริง ชี้ คดี 44 ส.ส.น่ากังวลกว่า
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับคดีนี้ศาลอาญาได้นัดสืบพยานโจทก์ 2 นัด คือวันที่ 17 ตุลาคม และวันที่ 21 ตุลาคม และนัดสืบพยานจำเลย 1 นัดวันที่24 ตุลาคม โดยพยานโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน 6 ปาก และฝ่ายจำเลยมีนายจิรัฏฐ์ เป็นพยานเพียงปากเดียวให้ตนเอง
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ศาลได้ดำเนินการสืบพยานทั้งโจทก์ และนายจิรัฏฐ์ จำเลย จนแล้วเสร็จ ให้ยกเลิกนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 24 ตุลาคม ตามที่นัดไว้ และนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 16 ธันวาคม นี้ เวลา 09.00 น.