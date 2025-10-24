ประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ผจก.กองประกวดนางงาม สู่วงการจิตอาสา นั่งปธ.มูลนิธิกันจอมพลัง

ประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร ผจก.ประกวดนางงาม เข้าสู่วงการจิตอาสา นั่งปธ.มูลนิธิกันจอมพลัง
กลายเป็นบุคคล ที่ กระแสสังคม จับจ้อง สนใจและสืบค้นประวัติ อย่างใส่ใจขึ้นมากันเลยที่เดียว หลังจาก กัน จอมพลัง เปิดตัว อีฟ กาญจนา สถาวร ดำรงตำแหน่ง ประธาน มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ในการแถลงข่าวชี้แจงหลังเกิดกระแสตั้งคำถาม ในสังคมเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทภายในมูลนิธิ
ซึ่งตามทะเบียนมูลนิธิปรากฎชื่อ กาญจนา สถาวร หากอ่านจากชื่อ คงไม่คุ้น เท่าไหร่ เมื่อเห็นหน้าตาก็เริ่มคุ้นในหมู่แวดวงจิตอาสา เธอคนนี้มีชื่อเล่น ว่า ‘อีฟ’ กาญจนา สถาวร ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เพราะเธอคนนี้เคยปรากฎตัวเป็น ทีมงานของกัน จอมพลัง ในหลายพื้นที่
สำหรับ ประวัติ ‘อีฟ’ กาญจนา สถาวร
- เป็นชาวจังหวัดชลบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชลกันยานุกูล จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- เริ่มต้นเป็นจิตอาสาที่ร่วมงานใกล้ชิดกับทีมงานของ กัน จอมพลัง มานานหลายปี เข้าไปมีบทบาทและ ช่วยเหลือ ในหลายเคส ของผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ที่ผ่านมา และเคยไปตัวแทนกัน จอมพลัง ออกรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลว่า พบเพจเฟซบุ๊ก ปรากฎะระบุว่า นางสาวกาญจนา สถาวร เคยเข้าร่วมกิจกรรมภาคประชาชนในอดีต เช่น โครงการยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ปี 2553 จังหวัดชลบุรี และในปี 2023
และเคยปรากฏชื่อในเพจ TPNG Phra Nakhon Si Ayutthaya ว่าเป็น CD Contest Manager MUT Phra Nakhon Si Ayutthaya หรือผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา