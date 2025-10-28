บิ๊กโจ๊ก ยันนักการเมือง ช. เอี่ยวสแกมเมอร์ ไม่ใช่ไชยชนก ขู่เอาผิดผกก.เมืองสงขลา ถ้ายังละเว้นปฏิบัติหน้าที่

‘บิ๊กโจ๊ก’ ยันนักการเมือง ‘ช’ เอี่ยวสแกมเมอร์ ไม่ใช่ ‘ไชยชนก’ เชื่อ ส.ส.โรมมีข้อมูลเยอะมาก ขู่เอาผิด ผกก.เมืองสงขลา หากไม่ดำเนินคดี ผู้ต้องหาบางราย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า ในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เอาข้อมูลเดิมที่ตนเองเคยทำไว้ในสมัยที่ยังรับราชการและอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังมีข้อมูลชุดนี้อยู่
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กล่าวว่า ในสมัยที่ตนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ได้ ดังนั้น ผู้บัญชาการ ผู้การต้องเป็นหลัก ต้องไปสืบสวนหาข้อเท็จจริง วันนี้ในโรงพักเมืองสงขลามีข้อมูลเต็มไปหมด ไปดูได้เลย วันนี้ผู้กำกับเมืองสงขลายังไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบางราย ซึ่งข้อมูลนี้นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ก็มีอยู่ พร้อมฝากเตือนผู้กำกับเมืองสงขลาว่า หากยังไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบางราย ตนจะต้องดำเนินคดีกับท่าน ในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งข้อมูลเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ มีอยู่จำนวนมาก แต่ตนไม่สามารถนำออกมาได้ แต่ถ้าตนยังเป็นตำรวจอยู่ต้องจัดการอย่างแน่นอน
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ยังกล่าวถึงกรณีของรายชื่อนักการเมืองชื่อย่อ “ช” ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นั้น ยังไม่ได้นำไปให้นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เพราะเชื่อว่านายรังสิมันต์มีข้อมูลมากกว่าตนเยอะมาก และข้อมูลบางส่วนก็ตรงกัน แต่ยืนยันว่านักการเมือง ช.คนนี้ ไม่ใช่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ย้ำว่าวันนี้ตนไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง จะเห็นได้ว่านายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับตั๋วตำรวจ เรื่อง พล.ต.ท. “ก” เกี่ยวข้องกับคดีอย่างไร ซึ่งคดีนี้ตนเองเคยทำอยู่
- รมว.ดีอี ไม่รู้ นักการเมือง ช. เอี่ยวสแกมคือใคร แต่ไม่ใช่ ‘ไชยชนก’ ปูดหลักฐานสินบน 40 ล. โยงหน่วยงานอื่นด้วย
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องสแกมเมอร์ มี 2 คน ในประเทศไทย คือนายกรัฐมนตรี กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมองภาพรวมในวันนี้ไม่มีความก้าวหน้า ซึ่งต้องพูดตรงๆ ว่าไปถามประชาชนที่ไหนก็ได้ เขาจะบอกว่าไม่มีความก้าวหน้า ซึ่งส่วนตัวตนก็มีความเคารพนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แต่ว่าวันนี้ตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีความรู้ทางกฎหมายและเคยทำเรื่องนี้มาก่อนก็ต้องพูดตรงๆ ว่ามันเป็นแค่ละครและปาหี่ไม่มีความก้าวหน้า จากประสบการณ์การทำงาน เรื่องนี้น่าเป็นห่วงมาก
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กล่าวต่อว่า จะเห็นว่าพื้นที่แนวชายแดน อินเดีย ปากีสถาน ข้ามแม่น้ำเมยเข้ามา ไม่มีการคัดกรอง วันนี้ ผบ.ตร. หรือรอง ผบ.ตร.ไม่มีการลงไปตรวจสอบเลย ทิ้งให้โรงพักซึ่งมีพนักงานสอบสวนอยู่ไม่กี่คนต้องทำหน้าที่คัดกรองคนนับพันคน สมัยตนทำเรื่องนี้ได้เอากำลังจากส่วนกลางลงไปช่วย คัดกรองคนอย่างมีระบบ เอาสหวิชาชีพ เอา NGO หรือสถานทูตของแต่ละประเทศลงไป อาหาร ยารักษาโรค เพื่อให้เขาเห็นว่าเรามีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไร ดังนั้น เมื่อการคัดกรองไม่ได้ผล คนเหล่านี้ก็จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย จะเป็นการเพิ่มคนร้ายในประเทศมากขึ้น