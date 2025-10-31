กัน จอมพลัง เปิดเอกสารตราครุฑ ขอรับอนุเคราะห์แผ่นเกราะแข็งกันกระสุน ระดับ IV จำนวน 250 แผ่น
เพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์เอกสารขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ IV จำนวน 250 แผ่น ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 68 ถึง กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ พร้อมระบุ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ได้โพสต์เอกสารตราครุฑ ซึ่งเป็นเอกสารขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน ระดับ IV จำนวน 250 แผ่น จากกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ พร้อมเขียนข้อความระบุว่า ผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมอ อะไรที่ทำให้ทหารกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัยกับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำหมด
ผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัว ชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเค้าได้จริง
