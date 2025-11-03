รักชนก-สหัสวัต ขึ้นศาล ตรวจหลักฐานคดี ‘สุชาติ’ ฟ้องหมิ่น ปมตึก skyy9 สืบพยานนัดแรก 17 พ.ย.69

ศาลตรวจหลักฐานคดีไอซ์ รักชนก-สหัสวัต หมิ่นประมาท ‘สุชาติ’ ทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธ ศาลนัดสืบพยานนัดแรก 17 พ.ย.69
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 813 ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขดำ อ.740/2568 ที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน (ปชน.) และ นายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี พรรค ปชน. ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา พร้อมเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท
กรณีที่ทั้งสองร่วมกันแถลงข่าวกล่าวหาว่าสมัยที่นายสุชาติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่สำนักงานประกันสังคมเข้าซื้อตึก skyy9
เวลา 09.20 น. น.ส.รักชนกและนายสหัสวัตเดินทางเข้ามายังศาลอาญา และเดินขึ้นไปบนห้องพิจารณาทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
ศาลอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง 2 พร้อมสอบคำให้การ โดยทั้ง น.ส.รักชนกและนายสหัสวัตยังคงให้การปฏิเสธ ทนายโจทก์ยื่นขอแก้ไขคำฟ้องโดยขอให้นับโทษ น.ส.รักชนกต่อจากคดีหมายเลขดำ อ.683/2565 ที่เป็นคดีในความผิด ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก่อนที่ทนายโจทก์จะแถลงต่อศาลขอนำพยานบุคคลเข้าสืบจำนวน 4 ปาก ใช้เวลาสืบพยาน 1 นัด
ส่วนทนายฝ่ายจำเลยแถลงต่อศาลขอนำพยานเข้าสืบจำนวนทั้งหมด 11 ปาก สืบพยานทั้งหมด 3 นัด โดยศาลกำหนดวันสืบพยานโจทก์นัดแรกเป็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ส่วนการสืบพยานของฝ่ายจำเลยศาลนัดวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2569