ตร.เรียก องค์กรมิสยูนิเวิร์ส ชี้แจงกรณีให้ นางงาม ถือหมอนเว็บกาสิโน ผิดกม.ไทยร้ายแรง
จากกรณีที่กองประกวด มิสยูนิเวิร์ส ซึ่งมี นายราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้ให้นางงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์กาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ซึ่งผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง และสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประกวด โดยมีผู้หวังดีแจ้งมายังคณะเจ้าภาพจัดการประกวด ทำให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบโดยด่วน พร้อมเรียก คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย เดินทางไปให้ปากคำและลงบันทึกประจำวันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ณ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ถ.เจริญกรุง
ล่าสุด เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์ ผกก.สน.วัดพระยาไกร ทำการตรวจสอบกรณี นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย แจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ หลังองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ให้นางงามผู้เข้าประกวด โปรโมตเว็บพนันออนไลน์ ภายในโรงแรมเป็นการกระทำผิดกฎหมายไทย เพจ Miss Universe Thailand ได้ออกแถลงการณ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโปรโมตกาสิโนออนไลน์ในครั้งนี้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คู่กรณีมาชี้แจงและหารือกันประเด็นดังกล่าว จากการตรวจสอบเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทยพบว่า หมอนที่ให้นางงามฟิลิปปินส์ถือมีสปอนเซอร์เว็บไซต์ของฟิลิปปินส์ และอาจไม่มีอยู่ในสปอนเซอร์ที่ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มา
ภายหลังจากการพูดคุยเบื้องต้นจะมีการลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน ถ้าเกิดความเสียหายจะมาแจ้งความกรณีกระทำผิดกฎหมาย ส่วนประเด็นเรื่องเว็บไซต์ดังกล่าว หากผู้เสียหายประสงค์แจ้งความต้องตรวจสอบเพิ่มอีกว่าเป็นเว็บไซต์กาสิโนออนไลน์จริงหรือไม่ต่อไป
สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดเดิม ภายใต้การดูแลของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI เจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74