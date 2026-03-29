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เปิดภาพล่าสุด สน.สุทธิสาร นำฝ้าเพดานออกแล้ว หลังโร่แจงกันคนเร่ร่อนขึ้น

29.03.26 | 20:09 น.
สน.สุทธิสาร

เปิดภาพล่าสุด สน.สุทธิสาร นำฝ้าเพดานออกแล้ว หลังโร่แจงกันคนเร่ร่อนขึ้น พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ขออภัยผู้บริหารโรงพัก ไม่ได้มีเจตนาทำให้โดนเพ่งเล็ง แค่รู้สึกแปลกใจ 

 


จากกรณี พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความระบุว่า เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า “สวยจริง” ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ แต่พอลองสังเกตดี ๆ ก็เริ่มงงนิด ๆ บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้

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เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล – Thirawat Panyatammakul” ระบุว่า

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ล่าสุด เอาเพดานฝ้าออกไปแล้วนะครับเมื่อเย็น

จากคำชี้แจงที่ว่ากันคนบ้าขึ้นไป ผมมองว่า ล็อคประตูน่าจะง่ายกว่านะครับ 😅

ส่วนกลมๆ สีขาวที่ห้อยอยู่ข้างบันไดทางขวา คือโคมไฟเพดานนะครับ

จริงๆ แล้ว การปิดพื้นที่ดูค่อนข้างจริงจังมาก มีการทาราวบันไดชั้น 2 ด้วย

แล้วอาคารส่วนหน้านี้ มีบันไดอยู่ 2 จุดนะครับ แบบนี้ต้องปิดทั้ง 2 จุดหรือไม่ อย่างไร

อีกอย่าง ผมมองว่า ค่าใช้จ่ายทั้งตอนปิดฝ้าและรื้อฝ้า น่าจะไม่น้อยนะครับ แล้วงบส่วนนี้ใครเป็นคนออก

สุดท้ายนี้ ผมต้องกราบขออภัยผู้บริหารโรงพักจริงๆ ครับ

ผมไม่ได้มีเจตนาจะทำให้พี่ๆ ลำบากใจ หรือโดนเพ่งเล็งจากผู้บังคับบัญชา

ผมแค่รู้สึกแปลกใจที่เห็นอาคารที่ทำการเป็นแบบนี้

และมองว่า ตำรวจคนทำงานควรได้รับสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้

ผมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นสิ่งผิดปกติแบบนี้เหมือนกัน

แต่อาจไม่กล้าตั้งคำถาม เพราะกลัวกระทบหน้าที่การงาน

แต่สำหรับผม ผมมองผลประโยชน์ของตำรวจผู้ปฏิบัติ

และประชาชนผู้เสียภาษีเป็นหลักมากกว่าครับ

 

 

ภาพจาก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล – Thirawat Panyatammakul
ภาพจาก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล – Thirawat Panyatammakul