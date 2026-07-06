อุทัย-นันทวัฒน์ นอนคุก ไร้ญาติประกัน คดีซุกเฮโรอีนกระเป๋าช้าง ส่งแอร์มีนา หิ้วไปออสเตรเลีย

อุทัย-นันทวัฒน์ นอนคุก ไร้ญาติประกัน 2 ผู้ต้องหา คดีซุกเฮโรอีนกระเป๋าช้าง ส่งแอร์มีนา
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงานสอบสวน บก.ปส.1 บช.ปส.ได้นำตัว นายอุทัย คณาภิวัฒน์ อายุ 47 ปี และ นายนันทวัฒน์ ยิ่งพัฒนาวงศ์ อายุ 47 ปี ผู้ต้องหา ฐานร่วมจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง (เฮโรอีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า มาฝากขังครั้งแรก
โดยระบุพฤติการณ์แห่งคดีสรุปว่า สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำกรุงเทพฯ มีหนังสือถึง ผบ.ตร.แจ้งกรณีจับกุม น.ส.มีนา คอนโด่ะ พนักงานลูกเรือสายการบินไทย ซึ่งเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์น เที่ยวบิน TG 465 จากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน และถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย พบกระเป๋าผ้าลายช้าง จำนวน 12 ใบ ในสัมภาระมีความผิดปกติ 2 ใบ ตรวจพบสารสีขาวที่ซุกซ่อนในซับกระเป๋า หนักราว 9 กก.
โดยเบื้องต้น น.ส.มีนา ให้การว่า รับขนสินค้าจาก Facebook และขนกระเป๋าดังกล่าวให้ผู้ใช้บัญชี Rose Rose และกระเป๋าถูกส่งมาให้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน เพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลที่ชื่อเดียร์ ที่โรงแรมในเมลเบิร์น โดยปฏิเสธไม่ทราบว่าเป็นยาเสพติด หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้สืบสวนขยายผลพบชายต้องสงสัยผู้ส่งพัสดุ ทราบชื่อภายหลังคือ นายอุทัย ผู้ต้องหา ไปวางไว้อาคารที่พักของ น.ส.มีนา
จากการซักถามพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องในคดี นายอุทัย ให้การว่า นำยาเสพติดเฮโรอีนที่เหลือไปซุกซ่อนไว้ที่ห้องพักใน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นห้องของเพื่อน ชื่อ นายนันทวัฒน์ ยิ่งพิพัฒนาวงศ์ อายุ 47 ปี โดย นายนันทวัฒน์ ยอมรับว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายอุทัย นำถุงดำภายในบรรจุถุงผ้าลายช้างไทย จำนวน 6 ใบ ซึ่งบรรจุยาเสพติดมาฝากกับตนจริง ต่อมานายอุทัยได้ติดต่อให้ตนจัดการกับยาเสพติด ตนจึงตัดสินใจทำลายกระเป๋าผ้า และนำยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ภายในไปเทใส่ชักโครกห้องพักของตน และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ผลการตรวจไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่นายนันทวัฒน์ รับว่า หลังจากทำลายยาเสพติดแล้วได้นำถุงผ้าและเศษผ้าที่มีผงยาเสพติดออกไปทำลาย และทิ้งตามจุดต่างๆ 3 จุด เหตุเกิดที่บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่ง ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา
การกระทำของผู้ต้องหาทั้งสอง เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1, 29(1), 90, 134, 145 วรรคแรก, 145 วรรคสอง(1), 152 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 1 พ.ศ.2565
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพ
ท้ายคำร้อง พนักงานสอบสวนระบุว่า เนื่องจากเป็นคดีที่สืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายข้ามชาติ จากคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุม หลังลักลอบนำเข้าเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง ซึ่งพนักงานสอบสวนยังต้องสอบสวนพยานอีก 10 ปาก รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง รอผลการตรวจลายนิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาทั้งสอง จึงขอฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองไว้ระหว่างสอบสวนมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 กรกฎาคม นี้ ทั้งนี้ หากผู้ต้องหาขอปล่อยชั่วคราว พนักงานสอบสวนขอคัดค้าน เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง หากผู้ต้องหาทั้งสองได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี และยากแก่การติดตามตัวมาดำเนินคดีภายหลัง
ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้พนักงานสอบสวน ได้ทำคำร้องฝากขัง ที่ ยฝ 1584/2569 นายอุทัย ในความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อีกสำนวนด้วย
โดยในวันนี้ ไม่ปรากฏว่ามีญาติ หรือทนายความ ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์ขอประกันตัวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำต่อไป
คุมตัวฝากขัง ‘อุทัย-นันทวัฒน์’ 2 ผู้ต้องหา ส่งพัสดุซุกเฮโรอีน ให้แอร์มีนา หิ้วไปออสเตรเลีย.