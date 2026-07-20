นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธาน ก.ตร. แต่งตั้ง ผบ.ตร. คนที่ 16 วันพุธที่ 22 ก.ค.นี้ จับตา บิ๊กราญ เต็งจ๋า
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จะเดินทางมาเป็นประธาน ครั้งที่ 7/2569 ในวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร. โดยมีวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 6/2569
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย
1.รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน
2.ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.
วาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระสำคัญ คือเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
1.การดำเนินการตามคำวินิจฉัย ก.พ.ค.ตร. กรณี พล.ต.ต พิทักษ์ อุทัยธรรม
2.ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. …
3.การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.
4.เรื่องอื่นๆ
สำหรับขั้นตอนการแต่ง ผบ.ตร. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานประชุมวาระการ แต่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 16 แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่จะเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 นี้
โดย พ.ร.บ.ตำรวจปี 2565 และกฎ ก.ตร.ระบุไว้ว่า การแต่งตั้งผู้บัญชาการสำนักงานแห่งชาติ จะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม กรณีที่ในปีนั้น ผบ.ตร.เกษียณราชการ
สำหรับคณะกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมมีรายชื่อดังนี้ คณะกรมการ ก.ตร.โดยตำแหน่ง ชุดปัจจุบันประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธาน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. (เกษียณ 30 ก.ย.) พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ (เกษียณ 30 ก.ย.) พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง (เกษียณ 30 ก.ย.)
พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร.อาวุโสลำดับที่ 1 แคนดิเดต คนที่ 1, พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 2 แคนดิเดต คนที่ 2., พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. อาวุโสอันดับที่ 3 แคนดิเดต คนที่ 3. ,พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประสิทธิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ อาวุโสอันดับที่ 4 แคนดิเดต คนที่ 4 นายปิยวัฒน์ ศิริรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และ น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.
ส่วนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีต รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม อดีต รอง ผบ.ตร., นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายประทิต สันติประภพ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ
สำหรับการประชุมในวันดังกล่าว แคนดิเดตทั้ง 4 นาย ประกอบด้วย พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร.(อาวุโสฯ 1 แคนดิเดต คนที่ 1) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.(อาวุโสฯ 2 แคนดิเดต คนที่ 2), พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. (อาวุโสฯ 3 แคดดิเดต คนที่ 3) พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประสิทธิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (อาวุโสฯ 4 แคนดิเดต คนที่ 4) จะต้องออกจากห้องประชุมทันที โดยไม่มีสิทธิโหวตเลือก
คณะกรรมการที่เหลืออยู่ในห้องประชุมมีเพียง คณะกรรมการ 11 คน ประธาน 1 คนรวม 12 คน โดยปกติประธาน ผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิโหวตเลือก ถ้ามติเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นคณะกรรมมีมติเห็นชื่อตามที่ประธานเสนอมีเสียงเท่ากัน กับคณะกรรมการที่มีมติไม่เห็นชอบ ประธานฯต้องใช้สิทธิโหวตเป็นเด็ดขาด
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