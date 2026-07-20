เปิดขั้นตอน ก.ตร.เคาะ ผบ.ตร. คนที่16 อนุทิน นั่งหัวโต๊ะ 22 ก.ค. “บิ๊กราญ” เต็งหนึ่ง
นับถอยหลัง ศึกชิงเก้าอี้ ผู้นำสีกากี 22 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. จับตาวาระร้อน แต่งตั้ง “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. คนปัจจุบัน ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 นี้
เมื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2569 ก.ตร.ชี้ชะตา บดขยี้ทุกโผเพื่อเคาะชื่อ ผบ.ตร. คนที่ 16
สำหรับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.ครั้งนี้ยึดหลักเกณฑ์ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 78 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติ โดยคำนึงถึงความอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน
โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวน หรือ งานป้องกันปราบปราม แล้วเสนอชื่อต่อ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป”
ทั้งนี้หากเช็กชื่อนายตำรวจระดับ นายพล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเกณฑ์ชิงเก้าอี้ ผบ.ตร. คนใหม่ มีทั้งสิ้น 4 นาย เรียงตามบัญชีอาวุโส
อาวุโสลำดับที่ 1 : พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี (รอง ผบ.ตร.) รองไมค์ – นรต.43
อาวุโสลำดับที่ 2 : พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร (รอง ผบ.ตร.) นรต.42
อาวุโสลำดับที่ 3 : พล.ต.อ.สำราญ นวลมา (“บิ๊กราญ”) (รอง ผบ.ตร. – เต็งหนึ่ง) นรต.50
อาวุโสลำดับที่ 4 : พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประสิทธิ์ (จเรตำรวจแห่งชาติ) นรต.รุ่น 43
แต่หลายสำนัก ฟันธงให้ขึ้นเต็งหนึ่ง คือ “บิ๊กราญ” นอนมา แม้ในบัญชีอาวุโส พล.ต.อ.สำราญ นวลมา จะรั้งอยู่อันดับ 3
แต่ว่ากันว่า ผลงาน ทั้งสายงานป้องกันปราบปรามและประสบการณ์สืบสวนสอบสวนระดับลุยพื้นที่จริง ถือว่าโดดเด่นเข้าตา นายกรัฐมนตรี และฝ่ายบริหารอย่างยิ่ง ทำให้ชื่อ “บิ๊กราญ” ถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าที่ประชุมในรอบนี้
อย่างไรก็ตาม แม้โครงสร้าง ก.ตร. ชุดปัจจุบันจะมีทั้งหมด 16 คน แต่ในวาระพิจารณาแต่งตั้ง ผบ.ตร. แคนดิเดตทั้ง 4 นาย ต้องออกจากห้องประชุมทันที เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ทำให้เหลือคณะกรรมการที่มีสิทธิลงมติเพียง 12 คน ประกอบด้วย
1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล (นายกรัฐมนตรี / ประธาน ก.ตร.) 2.พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ (ผบ.ตร.)
3.พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) 4.พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง (รอง ผบ.ตร.) 5.นายปิยวัฒน์ ศิริรักษ์ (เลขาธิการ ก.พ.) 6.น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ (เลขาธิการ ก.พ.ร.)
7.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 8.พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 9.พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 10.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 11.นายประทิต สันติประภพ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)12.นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ทั้งนี้ตามขั้นตอน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานจะเป็นผู้เสนอชื่อแคนดิเดตที่เหมาะสมต่อที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ในฐานะประธานและผู้เสนอชื่อ จะไม่ลงคะแนนโหวต หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เว้นแต่เกิดกรณี “เสียงแตกเท่ากัน” นายกรัฐมนตรี จึงจะใช้อำนาจออกเสียงชี้ขาด เพื่อปิดเกมทันที !
ดังนั้นจับตาการประชุมวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.00 น. ว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นไปอย่างราบรื่น และ “บิ๊กราญ” พล.ต.อ.สำราญ นวลมา จะคว้าเก้าอี้ ผบ.ตร. คนที่ 16 ตามโผหรือไม่!