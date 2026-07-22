ลุ้นบ่ายโมงวันนี้! เปิดวาระ นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธาน ก.ตร. แต่งตั้ง ผบ.ตร. คนที่16 

เปิดวาระ นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธาน ก.ตร. แต่งตั้ง ผบ.ตร. คนที่ 16 บ่ายโมงวันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.00 น. วันนี้(22ก.ค.)นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จะเดินทางมาเป็นประธาน ครั้งที่ 7/2569 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ตร. โดยมีวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 6/2569
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย
1.รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน
2.ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.
วาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระสำคัญ คือเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
1.การดำเนินการตามคำวินิจฉัย ก.พ.ค.ตร. กรณี พล.ต.ต พิทักษ์ อุทัยธรรม
2.ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. …
3.การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.
4.เรื่องอื่นๆ
สำหรับขั้นตอนการแต่ง ผบ.ตร. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานประชุมวาระการ แต่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 16 แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่จะเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 นี้