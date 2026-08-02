‘บังซัน’ มือยิ่งสนั่น วัดบึงทองหลาง ก่อเหตุสลดคาห้องพัก หนีความผิด
เมื่อเวลา 00.10 น.วันที่ 2 สิงหาคม 69 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น., พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2. พ.ต.อ.อธิบดี เสริมสุข ผกก.สส.บก.น.2, พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว, พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว , เจ้าหน้าที่สืบสวน บช.น., สืบสวน บก.น.4, สืบสวน บก.น.2,และหน่วยอินทราช 26 บก.สปพ.(191) พร้อมอาวุธปืนและยุทธวิธีพิเศษ รวมกำลังกว่า 100 นาย ปิดล้อมติดตามตัวผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิต 1 รายและผู้บาดเจ็บ 2 ราย ภายในบริเวณวัดบึงทองหลาง พื้นที่ สน.ลาดพร้าว เมื่อช่วงเวลา 17.00 น.วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุทราบชื่อ นายนพรัตน์ (สงวนนามสกุล) หรือบังซัน อายุ 23 ปีและแฟนสาวได้หลบหนีมากลบดานอยู่ภายในห้องพักชั้น 2 ในเขตคันนายาว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่ไม่เป็นผล
กระทั่งเวลา 02.14 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ยินเสียงอาวุธปืนดังสนั่น 2 นัด จากนั้นหน่วยอินทราช 26 จึงบุกเข้าภายในห้องพักและช่วยแฟนสาวของนายบังซัน ออกมาพร้อมเสียงร้องไห้และพูดว่า “มันยิงตัวเอง” อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงเข้าช่วยเหลือพบร่าง นายนพรัตน์ หรือบังซัน มีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงกระสุนทะลุศีรษะ อาการสาหัสแต่ยังมีชีพจรอยู่ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา
ต่อมาเวลา 03.45 น.ทีมแพทย์แจ้งยืนยันว่านายนพรัตน์ หรือบังซัน ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุด
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยว่า หลังนายนพรัตน์ หรือบังซันใช้อาวุธปืนยิงที่วัดบึงทองหลาง ชุดสืบสวนได้แกะรอยจนทราบว่าหลบหนีมาซุกซ่อนอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้ซึ่งเป็นห้องที่นายบังซัน เช่าอยู่กับแฟนสาว ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดล้อมอยู่นั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด จึงบุกเข้าไปภายในห้องและช่วยแฟนสาวของนายบังซันออกมา ส่วนตัวนายบังซันพบใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองและยังพบชีพจรอยู่ จึงนำส่งโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบคาดว่านายบังซัน ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด สำหรับชนวนเหตุสลดในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและโกรธแค้นส่วนตัว โดยแฟนสาวของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่วัด เมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้น ทำให้มีการโต้เถียงต่อว่า และมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ประกอบกับนายบังซัน มีความแค้นสะสมทั้งต่อผู้เสียชีวิต จึงได้เตรียมอาวุธปืนมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัด ก่อนจะหนีมาจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คันนายาว ได้เชิญตัวแฟนสาวของผู้ต้องหา รวมทั้งญาติและเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีตามกฎหมายต่อไป