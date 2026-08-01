ยิ่งสนั่นวัดบึงทองหลาง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย ก่อนซิ่งหลบหนี
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 17:25 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต บริเวณหน้าศาลา 16 วัดบึงทองหลาง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางบรรยากาศที่กำลังมีพิธีสวดพระอภิธรรม
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือนายโภคัย (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ถูกยิงบริเวณลำตัวและศรีษะ นอนเสียชีวิต ส่วนผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย คือนาย โยธิน (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ถูกยาวุธปืนยิงบริเวณ ขาทั้ง 2 ข้างได้รับบาดเจ็บ และนาย อุสมะ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ถูกขาทั้ง 2 ข้างและแขนขวาได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนำตัวส่งรักษาด่วนที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
จากการสอบสวนและเบาะแสเบื้องต้นในจุดเกิดเหตุ พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาย สวมเสื้อสีดำ รูปร่างสูงประมาณ 160 เซนติเมตร ผมยาว หลังลงมือก่อเหตุอย่างอุกอาจได้ซิ่งรถจักรยานยนต์ Honda Forza สีน้ำเงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ขับขี่หลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว
จากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ คือผู้บาดเจ็บทั้ง 2 คน และ บิดาผู้เสียชีวิตทราบว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ได้มาร่วมงานศพภรรยาของผู้เสียชีวิต ต่อมาผู้ก่อเหตุ ชื่อนาย นพรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ได้เดินเข้ามาและใช้อาวุธปืนยิงใส นายโภใคย นายโยธิน และ นายอุสมะ จำนวนหลายนัด เป็นเหตุให้ นายโถใคย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนนายโยธินและนายอุสมะ ได้รับบาดเจ็บ ต่อมา นายซันผู้ก่อเหตุ ได้วิ่งหลบหนีไปบริเวณหน้าวัดบึงพร้อมกับแฟนสาว ส่วนสาเหตุการก่อเหตุ เกิดจากความโกรธแค้นที่ผู้เสียชีวิตได้ทำอาวุธปืนลั่นใส่แฟนสาวจนเสียชีวิต เหตุเกิดพื้นที่สน.โชคชัย จัดงานศพเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัย ได้เข้าควบคุมและปิดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบวิถีกระสุน พร้อมทั้งประสานฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่แกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี เพื่อเร่งล่าตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด