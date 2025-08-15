คณะแพทย์ มช. ลั่น ดำเนินคดีถึงที่สุด หมอเก๊สาว แอบอ้างเรียน-ปลอมแปลงบัตรนักศึกษา
จากกรณีเพจดังรายงานพฤติกรรมของหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กแอบอ้างตัวเป็นหมอ พร้อมแจ้งร้องเรียนต่อแพทยสภา
อ่านข่าว – แพทยสภา แจ้งตร. ฟันหมอเก๊สาว ปลอม ‘บัตรประจำตัว-เลขที่’ ผิดกม.’คอมพ์-วิชาชีพเวชกรรม’
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official)
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 สิงหาคม 2568
ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ว่ามีบุคคลหนึ่งได้แอบอ้างว่า เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแต่งกายในเครื่องแบบนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปลอมแปลงบัตรประจำตัวนักศึกษา และแอบอ้างใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา เพื่อหลอกลวงจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแก่ประชาชนทั่วไปนั้น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยืนยันว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง บุคคลดังกล่าว มิได้เป็นนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคณะฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนได้รับความเสียหาย และขอให้ประชาชนระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่แอบอ้าง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ทางเว็บไซต์แพทยสภา ที่ https://checkmd.tmc.or.th