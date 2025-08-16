สุดเศร้า ชาวศรีสะเกษ อาลัย ด.ช.-ด.ญ. เสียชีวิต เหตุบรรทุกเสียหลักชนรถตู้นักเรียน
จากกรณี รถบรรทุก 6 ล้อ เสียหลักพุ่งเกาะกลางถนน ชนเข้ากับรถตู้นักเรียน ทำให้มีคนบาดเจ็บ 11 ราย และ เสียชีวิต 2 คน บนถนน ศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย ฝั่งขาออกจากตัวเมืองศรีสะเกษ สำหรับผู้เสียชีวิต ได้แก่ ด.ช.กรวิชญ์ บัวนิล อายุ 9 ปี และ ด.ญ.ณัฐลักษณ์ นาห่อม อายุ 13 ปี
ทั้งนี้ หน่วยงานการศึกษา และ ชาวศรีสะเกษ จำนวนมาก แต่งแชร์โพสต์เพื่อร่วมอาลัย 2 นักเรียนที่เสียชีวิต
โดยโรงเรียนมารีวิทยา ศรีสะเกษ ได้ขอแสดความเสียใจ ไว้อาลัย ด.ช.กรวิชญ์ บัวนิล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนมาลีวิทยา ศรีสะเกษ ขณะที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ – สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ก็ได้โพสต์อาลัย ด.ญ.ณัฐลักษณ์ นาห่อม นักเรียนชั้นม.1
โดย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ อดีต ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้โพสต์อาลัย 2 นักเรียนเช่นกัน
ขณะที่ หน่วยกู้ภัยสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ได้โพสต์อาลัยว่า ในนามหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้