เพจดังเปิดภาพ ร.ร.เทพศิรินทร์ ติดรูป หลวงพ่ออลงกต นักเรียนเก่าดีเด่นด้านการแพทย์-ศาสนา
จากกรณีการตรวจสอบเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ ของ หมอบี ก่อนขยายมาถึงเรื่องของ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ หลวงพ่ออลงกต ล่าสุด หลวงพ่ออลงกต ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาส โดยเปิดใจเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ว่าเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจและสะดวกใจที่จะเข้ามาตรวจสอบ
ส่วนของประวัติของพระอลงกต ที่เขียนไว้เองในหนังสือวันเด็ก 2537 ระบุว่า พระอลงกตเรียนมัธยมที่โรงเรียนที่โรงเรียนมีชื่อเป็นสวนดอกไม้แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อนจะสอบแข่งขัน ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรู้จักกับกามเทพ คบกันรุ่นน้องเป็นเวลา 2 ปี จนจบปริญญาตรี
จากนั้นไปต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลีย ทำให้ 3 ปีแห่งความห่างไกล ผู้หญิงคนนั้นได้แต่งงานกับอาจารย์หนุ่มรุ่นพี่ที่สนิทกับตัวเอง ทำให้ไม่อยากเรียน แต่สุดท้ายก็เรียนจบแบบเกือบตก กลับมาทำงานที่กระทรวงเกษตรฯ ก่อนที่จะบวชในเวลาต่อมานั้น
อ่านข่าว – เปิดประวัติ พระอลงกต เขียนในหนังสือวันเด็ก จบมัธยมดัง -ม.เกษตร -ป.โทออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเกรียน เทพศิรินทร์ โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
หรือหลวงพ่ออาจจะเรียนจบจริง ๆ แต่สมองเลอะเลือนจากอุบัติเหตุเลยทำให้คิดว่าแค่มาเตะบอลเฉย ๆ 555555
ในภาพจะพบว่ามีการระบุว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เป็นนักเรียนเก่าดีเด่น ด้านการแพทย์ และศาสนา
นอกจากนี้ พบว่าในเพจ “สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” โพสต์ภาพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ระบุว่า หอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์และนักเรียนเก่าดีเด่น (DEBSIRIN HALL OF FAME)” ที่จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความภาคภูมิใจของชาวเทพศิรินทร์ ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ชั้น 3 ซึ่งมีภาพของหลวงพ่ออลงกต อยู่ด้วย