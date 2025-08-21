สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ออกแถลงการณ์ ถอดชื่อ หลวงพ่ออลงกต แจงสาเหตุเข้าใจคลาดเคลื่อน
จากกรณีดราม่าเรื่องวุฒิการศึกษาของ “หลวงพ่ออลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งภายหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ไม่ได้มีการเรียนจบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ แต่กลับพบว่า สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ติดภาพ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต ในหอเกียรติคุณนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น (DEBSIRIN HALL OF FAME) ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความภาคภูมิใจของชาวเทพศิรินทร์ ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ชั้น 3 จนล่าสุดได้นำภาพออกไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ของ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การถอดถอนชื่อ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ออกจากประกาศเกียรติคุณนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ ๑๔๐ ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์
ตามที่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์ และนักเรียนเก่าดีเด่น Debsirin Hall of Fame” ในโอกาสครบรอบ ๑๔๐ ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น และปรากฏรูปภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ในหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์ฯ นั้นและต่อมาได้ปรากฏข้อมูลตามสื่อสาธารณชนว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) มิได้ศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันต่อการดำเนินการของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในกรณีดังกล่าว สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอชี้แจงดังนี้
๑. การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ ๑๔๐ ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ดำเนินการโดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติและองค์ประกอบต่าง ๆ โดยนำข้อมูลหลักฐานจากบันทึก นักเรียนเก่าดีเด่นในวาระครบรอบ ๑๓๐ ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประวัติของพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในช่วงเวลานั้นและที่ผ่านมาพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) แสดงออกต่อสาธารณชนทั่วไปว่า ตนเองเคยศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
๒. จากการให้สัมภาษณ์ของพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ต่อสื่อมวลชนว่า ตนเองมิได้เคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เพียงเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในช่วงเวลาหนึ่ง จากกรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุที่มาของความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เคยศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
จากกรณีดังกล่าว สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ดำเนินการถอดถอนชื่อพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ออกจากประกาศเกียรติคุณนักเรียนเทพศิรินทร์เก่าดีเด่น ในโอกาสการ ก่อตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ ครบรอบ ๑๔๐ ปี และนำรูปภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ออกจากหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์และนักเรียนเก่าดีเด่น Debsirin Hall of Fame แล้ว
ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าวและจะถือเหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการจัดทำหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่นให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและคุณค่าแห่งเกียรติคุณนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ตามเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เพื่อประชาคมเทพศิรินทร์สืบไป.
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘