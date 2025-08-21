ปลดป้าย หลวงพ่ออลงกต พ้นหอเกียรติยศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ แจงเหตุผิดพลาด ไม่คิดว่าจะมุสา

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปลดป้าย “หลวงพ่ออลงกต” ออกจากหอเกียรติยศ แจงเหตุผิดพลาด ไม่คิดว่าหลวงพ่อจะ “มุสา”
จากกรณีดราม่าเรื่องวุฒิการศึกษาของ “หลวงพ่ออลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งภายหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ไม่ได้มีการเรียนจบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ “นักเกรียน เทพศิรินทร์” ได้โพสต์ภาพป้ายชื่อของหลวงพ่ออลงกต ที่จัดแสดงอยู่ในหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์และนักเรียนเก่าดีเด่น (DEBSIRIN HALL OF FAME) ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความภาคภูมิใจของชาวเทพศิรินทร์ ณ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ชั้น 3 พร้อมข้อความระบุว่า
“สมาคมนักเรียนเก่า นิมนต์ท่านเจ้าคุณออกจากหอเกียรติยศเพชรแล้วเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปจะจัดการเรื่องฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงลบข้อมูลต่าง ๆ ออกจากสมาคม”
นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า เบื้องต้นทางเพจได้สอบถามกับแหล่งข่าว “นักเรียนเก่า” ในเรื่องของประวัตินักเรียนเก่าดีเด่นในหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์ ที่เกิดขึ้นว่าผิดพลาดได้อย่างไร ความว่า การประมวลผลเรื่องข้อมูลนักเรียนเก่าที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและมีการนำมาเชิดชูเกียรตินั้น
มีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลหลายด้าน และข้อมูลบางส่วนใน 140 ปีที่ผ่านมา ก็มีการสูญหายไปในช่วงสงครามโลก ประกอบกับหลวงพ่ออลงกตที่ผ่านมานั้นเป็นพระที่ทำประโยชน์ เป็นที่รับรู้ในวงกว้างและเป็นที่นับถือ
ทุกคนจึงวางใจโดยสุจริต ไม่คิดว่าจะเป็นการมุสาต่อสังคมแบบที่เราเพิ่งทราบกัน ทางสมาคมฯ ก็เพิ่งทราบพร้อมกับสังคม จึงดำเนินการปลดทันทีเมื่อหลักฐานทุกอย่างยืนยันว่า ท่านไม่เคยเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์จริง ๆ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเตรียมสื่ออีกหลายอย่างที่กำลังจะมีการเผยแพร่ออกมาและมีชื่อท่านอยู่ ก็จะถูกดำเนินการแก้ไขทั้งหมดเอาข้อมูลท่านออก
ต้องยอมรับว่าเรา (สมาคมฯ) ก็มีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนจะนำมาเชิดชูเกียรติ
พวกเราทุกคนรักและภูมิใจในโรงเรียน พอเห็นสิ่งที่ดีต่อชื่อเสียงโรงเรียนก็ดีใจรีบนำมาประกาศกันโดยไม่ได้มีการตรวจสอบโดยละเอียด ทั้ง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ แต่เพราะทุกคนวางใจไม่คิดว่าท่านจะมุสา เลยเกิดความผิดพลาดขึ้น
เชื่อว่าเคสนี้จะเป็นบทเรียนที่จะทำให้การทำงานของสมาคมฯ ในอนาคตละเอียดและแม่นยำขึ้น ทั้งนี้ หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก