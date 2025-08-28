ครู เผย นร.เตรียมกลับกัมพูชา ทำเรื่องเข้าไทยใหม่ นักสิทธิชี้ ถ้าไม่สมัครใจกลับ เป็นการบังคับที่ผิด

ครู เผย นร.เตรียมกลับกัมพูชา ทำเรื่องเข้าไทยใหม่ นักสิทธิชี้ หากไม่สมัครใจกลับ เป็นการบังคับที่ผิด
จากกรณี คุณครูรายหนึ่ง เปิดเผยว่า มีผู้แจ้งความจับ นักเรียน อายุ 13 ปี ในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยตร.ได้เดินทางมาควบคุมตัวถึงร.ร. ซึ่งเด็กรายดังกล่าวมี แม่สัญชาติกัมพูชา ที่มีสามีเป็นคนไทย ได้นำเด็กเข้ามาตั้งแต่เป็นทารก โตที่ไทย ตลอดระยะเวลา 13 ปีไม่เคยกลับไปกัมพูชาเลย ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น (ครูหดหู่ ตร.รวบลูกศิษย์ถึงร.ร. หลังมีคนแจ้งจับ ‘ต่างด้าว’ ชี้เรียนดีอนาคตไกล วอนหยุดล่าแม่มด)
ล่าสุด คุณครูรายดังกล่าว ได้อัปเดตเพิ่มเติมว่า “ขอบคุณทุกความเป็นห่วงที่ส่งเข้ามาเยอะมากจนผมไม่สามารถตอบกลับได้ทั้งหมดนะครับเบื้องต้น ได้ติดต่อกับนักเรียนแล้ว สภาพจิตใจโอเคดีครับ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนครูก็ขอทำหน้าที่ช่วยซัพพอร์ตลูกศิษย์ต่อไป
ขอบคุณไปยังคุณครู บชว. ทุกท่านที่ร่วมสมทบเงินเพื่อให้นักเรียนกลับไปที่กัมพูชา ส่วนท่านอื่นๆ ที่ขอร่วมสมทบผมขออนุญาตไม่รับนะครับ เกรงว่าน้องมีเงินติดตัวเยอะจะไม่ปลอดภัยครับ
เบื้องต้นน้องจะกลับกัมพูชาเพื่อทำเอกสารเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ขอบคุณท่าน ผอ. เขต ท่าน ผอ. บชว รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ”
ด้าน พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ เป็นนักสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายหญิงชาวไทย เป็นผู้อำนวยการของ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า “เรื่องนักเรียนชาวกัมพูชาหากไม่สมัครใจกลับ ถือเป็นการบังคับส่งกลับที่ผิด ยื่นต่อศาลและทำคำร้องต่อตำรวจตม.โดยตรงจะทำทันไหม”
ขณะที่ บุษยาภา ศรีสมพงษ์ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ข้อความว่า “เคสเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ถือบัตร G ตม.ไม่มีอำนาจเนรเทศส่งกลับ ขัดหลักอนุสัญญาสิทธิเด็กที่ไทยเป็นภาคี”