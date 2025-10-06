ลาออกแล้ว ครูใช้ฟุตเหล็กตีเด็ก ป.1 ทนกระแสสังคมไม่ไหว ชี้กระบวนการสอบข้อเท็จจริงเดินหน้าต่อ

ส.ส.เขต 3 ให้สัมภาษณ์ หลังพาแม่และเด็กเข้าพบตำรวจ เผยจะติดตาม 2 ประเด็น ด้าน สนง.เขตพื้นที่ฯ เผยครูคนยื่นลาออก แต่ก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการสอบสวน และหาข้อเท็จจริง
จากกรณีครูใช้ฟุตเหล็กตีนักเรียน ป.1 เพราะแอบหยิบขนมไปกิน จนเด็กมีอาการฟกช้ำ ขณะที่แม่ของเด็กยอมรับ ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายชลธานี เชื้อน้อย ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคประชาชน เปิดเผยหลังพาแม่และนักเรียนถูกครูทำร้ายไปพบตำรวจว่า วันนี้มีโอกาสได้หารือกับแม่และน้องนักเรียนที่ถูกครูลงโทษ พร้อมทั้งพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ ในประเด็นที่กำลังที่เป็นที่กล่าวถึงในสังคม หลังจากได้รับการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมจะติดตาม 2 ประเด็นคือเรื่องการบังคับโทษและการป้องกันการเกิดเหตุในอนาคต ซึ่งการบังคับโทษก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย จะติดตามอย่างใกล้ชิด
นายชลธานีกล่าวว่า วันพุธนี้จะหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อวางมาตรการไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ เช่น การประเมินสุขภาพจิตของคุณครู พร้อมการตรวจสุขภาพในแต่ละปี
นายธนายุทธ คำพีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เปิดเผยว่า ตอนนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในกระแสสังคมอย่างมาก มีผู้ติดตามความคืบหน้าต่อเนื่อง และกระแสในโซเชียลก็ไปไกลมาก การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะล่าช้า แต่ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ ทั้งของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้มีบทสรุปแน่นอน
นายธนายุทธกล่าวว่า วันนี้เปิดทำการวันแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารการศึกษา ได้รับทราบว่า ตอนนี้ครูคนดังกล่าวได้ยื่นหนังสือลาออกกับทางโรงเรียนแล้ว โดยครูรายนี้มีตำแหน่งเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งทางโรงเรียนก็รับไว้ และจะพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป
นายธนายุทธกล่าวอีกว่า เมื่อขอลาออก และครูก็แจ้งความประสงค์ขอลาออก จึงมีผลทันที ผู้เกี่ยวข้องก็ดำเนินการตามที่ได้ยื่นมา สาเหตุมาจากทนกระแสสังคมไม่ไหวที่กดดันจนเกิดส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งต่อตนเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงยังดำเนินการต่อไปเพื่อให้ได้ข้อกระจ่าง ได้ข้อเท็จจริง ถึงแม้ครูจะลาออกไปแต่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริง
นายธนายุทธกล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้มีการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานระดับบน เพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานทุกวัน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและทางจังหวัด โดยมีการรายงาน ไปยังนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้วย