สพฐ.ลงดาบโค้ชวอลเลย์หื่น ล่วงละเมิดเด็กชาย 5 คน พบเป็นครูคศ.1 เตรียมสั่งนิติกรแจ้งความ
กรณีมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าช่วยเหลือเด็กชายอายุ 12 ปี 5 คน 5 ครอบครัว ถูกโค้ชวอลเลย์บอลล่วงละเมิดทางเพศนั้น
โค้ชวอลเลย์ ล่วงละเมิดทางเพศ 5 น.ร.ชาย แม่เด็กเอาผิดถึงที่สุด ผู้ก่อเหตุถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.ปทุมธานี โดยขณะนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย เนื่องจากมีหลักฐานความผิดชัดเจน รวมถึงได้มีคำสั่งให้โค้ชวอลเลย์บอลซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ 1 (คศ.1) ของโรงเรียนดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเช่นกัน
นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้มีคณะทำงานสหวิชาชีพด้านจิตวิทยาได้ลงพื้นที่เยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนอย่างเร่งด่วน ซึ่งเรื่องนี้ตนได้กำชับทุกโรงเรียนเข้มมาตรการเรื่องสิทธิการคุ้มครองเด็ก โดยจะต้องไม่มีการละเมิดสิทธิและโรงเรียนจะต้องไม่เพิกเฉยต่อเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาทุกมิติ เนื่องจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนและครู เป็นเรื่องที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ให้ความเป็นห่วงและกำชับมาโดยตลอด
“ในส่วนของคดีความทางด้านกฎหมาย ผมได้ให้ทางนิติกรของสพฐ.ไปดูข้อกฎหมายเพื่อทำการดำเนินคดีความกับผู้ก่อเหตุ โดยทางสพฐ.จะดำเนินการทางกฎหมายในส่วนที่ทำได้ให้ถึงที่สุด”นายพิเชฐ กล่าว