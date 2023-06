โตโน่ ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.นครพนม ข้ามฝั่งลาว ดวลแข้ง แขวงคำม่วน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ รอบแรกจากโครงการ ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำข้าม 2 ฝั่งโขง (ไทย – ลาว) จากโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กับ ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำข้าม 2 ฝั่งโขง (ไทย – ลาว) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครพนม, นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผอ.รพ.นครพนม, นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม, นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม, นางสุดลมโชย คำวิลัยศักดิ์ มารดาโตโน่ และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีรับมอบ

สำหรับการส่งมอบในครั้งนี้ เป็นการส่งมอบในรอบแรกให้กับโรงพยาบาลนครพนม และรอบที่ 2 ที่ได้มอบให้กับโรงพยาบาลคำม่วน โดยมีมูลค่าของอุปกรณ์ และเครื่องมือรวมทั้ง 2 โรงพยาบาลแล้ว กว่า 100 ล้านบาท ถึงแม้ว่ายอดเงินบริจาคที่ได้รับมีเพียง 82 ล้านบาทก็ตาม แต่ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ต่างร่วมกันจำหน่ายอุปกรณ์ และส่วนลดในราคาพิเศษจริงๆ พร้อมรับประกันในความโปร่งใสต่อการจัดซื้อจัดหา 100%

สำหรับรายการเครื่องมือแพทย์ ที่ส่งมอบกับโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม ในรอบแรกครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงพร้อมชนิดควบคุมแรงดัน และชนิดไม่สอดใส่ท่อ 1 เครื่อง, เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ Monitor NIBP 1 เครื่อง, เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมระบบเขย่าเครื่องอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 20 เครื่อง, เตียงผู้ป่วย ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 3 Motor 12 เตียง, เตียงผู้ป่วย ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าชนิด 4 motor ชนิดชนิดที่ชั่งน้ำหนักได้ 2 เตียง, เตียงผู้ป่วย ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าชนิด 4 motor จำนวน 3 เตียง, เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยรีโมทคอลโทล พร้อมที่นอนโฟม 12 เตียง, เครื่องอัลตร้าซาวด์หัวใจ 1 เครื่องเครื่องวัดความดันโลหิต 5 เครื่อง ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะได้รับการติดตั้งและใช้งานที่หอผู้ป่วยหนักเด็ก (Pediatric Intensive Care ) หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (Coronary care unit) หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Strock Unit) และหมุนเวียนใช้ในหอผู้ป่วยต่างๆ

หลังจากมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลนครพนมแล้ว โตโน่ และคณะเดินทางข้ามไปยังแขวงคำม่วน ประเทศลาว เพื่อเตรียมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน

ส่วนในวันที่ 19 มิถุนายน โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ภายใต้ชื่อ “ต่อลมหายใจแม่น้ำโขง มีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลแขวงคำม่วน หลังจากที่เคยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งแรก เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจเด็ก ชนิด nCPAP จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกที่มีภาวะหายใจลำบาก ภาวะหยุดหายใจ หรือหลังจากถอดท่อช่วยหายใจทางหลอดลม เพื่อช่วยให้ทารกหายใจเหนื่อยน้องลง, เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย Bedside Monitor ที่สามารถติดตามภาวะการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต จำนวน 5 เครื่องเพื่อติดตั้งในห้อง ICU, เครื่องกระตุกหัวใจ AED จำนวน 3 เครื่อง เพื่อติดตั้งในห้องฉุกเฉิน และรถกู้ชีพ

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งจำนวน 12 เครื่อง เพื่อติดตามอาการคนไข้ในแผนกและวอร์ดผู้ป่วยในต่างๆ, เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนจำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้แผนก OPD , ผู้ป่วยฉุกเฉิน, เครื่องดึงคอ/ดึงหลัง (traction) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับแผนกกายภาพบำบัดที่ปัญหาด้านกระดูกคอและสันหลัง เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับกายภาพ จำนวน 2 เครื่อง, แผนกกายภาพบำบัดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ หม้อต้มแผ่นประคบร้อน จำนวน 1 เครื่อง(แผนกกายภาพบำบัด)โดยอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น เครื่องช่วยหายใจในเด็ก และกลุ่มอุปกรณ์กายภาพทางโรงพยาบาลไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่อุปกรณ์หลายอย่าง เช่น Bedside monitor ก็ไปเสริมการทำงานในห้อง ICU ให้มีมากขึ้น

ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ มีกิจกรรมยกทีมแข้งข้าวเหนียว ไปร่วมกันเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับทีม VIP แขวงคำม่วน ก่อนจะเดินทางกลับยังประเทศไทยในวันที่ 20 มิถุนายน

โตโน่ กล่าวว่า ประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง ร่วมกัน ช่วยกันบริจาค คุณหมอ พยาบาลทุกคน ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหนื่อยกันมาก ส่งกำลังใจให้บุคลากรที่ต้องดูแลทุกคน ขอบคุณทุกส่วน เทใจ การทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับบริจาคมา 80 กว่าล้าน แต่ทุกๆ บริษัท คุณหมอจากหลายๆ แผนก หลาย โรงพยาบาล ทำให้ได้เครื่องมือแพทย์มีราคาถูกลง จะได้เครื่องมือแพทย์เพิ่มให้แผนกอื่นๆ ด้วย ทำให้ได้เห็นน้ำใจของหลายๆ ฝ่าย ดีใจและมาขอบคุณ จากส่วนเล็ก ๆ ที่ตั้งใจไว้

“ตอนนี้ได้ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อุปกรณ์การแพทย์ที่มอบให้ โรงพยาบาลนครพนม ประมาณ 60 กว่าล้านบาท โรงพยาบาลแขวงคำม่วนประมาณ 20 กว่าล้านบาท โดยในพรุ่งนี้จะไปมอบที่ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน และมีการแข่งขันฟุตบอล ร่วมกับเพื่อนดาราที่จะเดินทางมาสมทบ ศิลปินลาว ไทย กระชับความสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมการกุศลเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือแพทย์ สำคัญกับทุกคน ได้ประโยชน์กันทุกคน เครื่องมือแพทย์มีอายุ แพทย์ พยาบาลต้องทำงานทุกวัน ขอบคุณแพทย์พยาบาลที่เลือกอาชีพที่เสียสละ ถ้าทุกคนจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นการแสดงความรักให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลคนทุกๆ อาชีพ อะไรที่พอจะให้บุคลากรทางการแพทย์ยิ้มได้ เชิญชวนทุกคนให้มาร่วมบริจาค ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ยิ้มได้”

นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณโตโน่ และทีมงานที่ร่วมสร้างกิจกรรมดีๆ ลำพังเฉพาะงบประมาณของรัฐบาลมีจำนวนจำกัด ต้องกระจายไปทุกๆ กระทรวง ทุกๆ ท่านมีส่วนร่วมให้กำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนไข้ที่ยากไร้ ในส่วนของจังหวัดนครพนม ในส่วนของโรคหัวใจมีปัญหามาหลายปีแล้ว ส่งต่อยาก กว่าจะเข้าถึงบริการได้ ในการมีเครื่องมือในพื้นที่

“คนนครพนม นักท่องเที่ยว ชาว ลาว จะได้รับการรักษารับมือในการรักษาได้อีกระดับหนึ่ง เครื่องมือการแพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญการมากขึ้น สามารถผ่าตัดได้ที่จังหวัดนครพนม เริ่มต้นจากเตียงไอซียู การร่วมบริจาคจากชาวนครพนม ชาวไทย ทำให้เกิดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ การเป็น รพ.ศูนย์ในอนาคต ระยะเวลาประมาณ 10 ปี ระบบการส่งต่อ รวมถึงนโยบายของกระทรวง ด่านนครพนมในอนาคต มีความสำคัญ การเข้ามาของคนใน จ.นครพนม โรงพยาบาลจะต้องมีการพัฒนาเพื่อการเตรียมพร้อม จะต้องมีการพัฒนาเพื่อเตรียมการดูแลผู้ป่วย”

นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า ในนามของ จ.นครพนม ต้องขอขอบคุณคุณโตโน่ และทีมงานที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนที่มาใช้บริการทันสมัย ทันเวลา ช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากโรคอันตราย นครพนมกำลังจะเป็นพื้นที่ในการพัฒนาทั้ง 12 อำเภอ จะได้รับบริการเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุข