เปิดชื่อ อาหารเสริม อวดอ้างรักษามะเร็ง-เบาหวาน จ้างดาราดังโฆษณา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม จากกรณี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจค้น 2 จุด ตรวจยึด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 7,327 ขวด มูลค่ากว่า 10,000,000 บาท

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบ การโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ “ADOXY” ในลักษณะอวดอ้างสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับไปแล้วนั้น

โดยพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ “ADOXY” ได้โฆษณาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในลักษณะที่สื่อหรือแสดงให้เข้าใจว่าเมื่อรับประทานแล้วมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หน้าที่การทำงานของอวัยวะ หรือระบบการทำงานของร่างกาย สามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันความเจ็บป่วย หรืออาการของโรค

บางคลิปวิดีโอยังใช้บุคคลมีชื่อเสียง ดารา เป็นพรีเซ็นเตอร์สร้างความน่าเชื่อถือ ยอมซื้อสินค้ามารับประทานในราคาสูงถึงขวดละ 1,450 บาท (15 มิลลิลิตร)

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสืบสวนรวบรวมข้อมูล พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ADOXY โดยใช้ข้อความหลอกลวงเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก รวมกว่า 22 เว็บไซต์ ได้แก่

1. เว็บไซต์ http://www.adoxykshop.com/

2. เว็บไซต์ https://sonicsalepage.com/

3. เว็บไซต์ https://adoxythailand.com/

4. เว็บไซต์ https://www.thaifranchisecenter.com/

5. เว็บไซต์ http://www.sahaherbal.org/

6. เพจเฟซบุ๊ก Adoxy เอโดซี โทร.095-392-6296

7. เพจเฟซบุ๊กเอโดซี ฟื้นฟูเซลล์ by เมตตา 0891209300

8. เพจเฟซบุ๊ก AdoxyAek1 จำหน่ายเอโดซีของแท้ โทร.081-559-8383​

9. เพจเฟซบุ๊ก ADOXY เอโดซี ของแท้100% by ถาวรโอสถ สาขา2 ​

10. เพจเฟซบุ๊ก อรุณพร อึ้งวิศิษฎ์วงศ์

11. เพจเฟซบุ๊ก online 99 เพจบริษัท ส่งฟรีทั่วประเทศ

12. เพจเฟซบุ๊ก Adoxy by ศิริถาวรเภสัช สาขา 2

13. เพจเฟซบุ๊ก AdoxyKshop23

14. เพจเฟซบุ๊ก เอโดซีคุณเอ๋ Adoxyของแท้ โทร.064-954-1646 ​

15. เพจเฟซบุ๊ก เจ้าสัวเอโดซี Adoxy เพจหลัก 06-3353-3353 ​

16.​เพจเฟซบุ๊ก เอโดซีของแท้ส่งตรงจากไทย

17.​เพจเฟซบุ๊ก Adoxy พร้อมส่ง ของแท้100% ​

18.​เพจเฟซบุ๊ก เอโดซี Adoxy by อ.ฐานวีร์ ของแท้ สำนักงานใหญ่ 0969264599 ​

19.​เพจเฟซบุ๊ก เอโดซี Adoxy GOOD Health ของแท้สำนักงานใหญ่ 096-826-2895 ​

20.​เพจเฟซบุ๊ก AdoxyOne จำหน่ายเอโดซีฟื้นฟูเซลล์ของแท้แน่นอนจ้า

21.​เพจเฟซบุ๊ก AdoxyOoynew จำหน่ายเอโดซีของแท้ ส่งด่วน 081-496-5457

22. เพจเฟซบุ๊ก Adoxy ของแท้ 100%

เบื้องต้น การกระทำของผู้ต้องหากับพวก เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522

1. ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย อาหารปลอม ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท

2. โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

