เป๊ก ผลิตโชค ใช้สิทธิผู้ป่วย ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษา ปฏิเสธตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกาย
จากกรณีที่นักร้องคนดัง เป๊ก ผลิตโชค ต้องเข้ารับการรักษาตัว หลังจากที่เกิดการทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บ และต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน โดยบาดแผลบริเวณคางที่ลึกถึงชั้นเยื่อกระดูก ได้รับการผ่าตัดและเย็บทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังภาวะติดเชื้ออย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งต้องได้รับยาปฏิชีวนะและยาระงับปวดอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ เป๊ก ออกมาเคลื่อนไหว อัดคลิปขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนและผิดหวัง ยอมรับเป็นเพราะดื่มเยอะเกินไปเลยขาดสติ แต่ไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครเจ็บตัว ตอนนี้ได้รับผลกรรมในสิ่งที่ทำแล้ว ขอทุกคนให้โอกาสได้แก้ตัวใหม่
อ่านข่าว – เป๊ก ผลิตโชค อัดคลิปขอโทษทุกคนในเหตุการณ์ รับดื่มหนัก จนครองสติไม่อยู่ วอนสังคมยกโทษ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนในทางคดีจากข้อมูลแหล่งข่าวระดับสูงในกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ประสานให้ทีมแพทย์ตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกาย แต่ เป๊ก ปฏิเสธตรวจเลือด
โดยอ้างว่า เป็นสิทธิของผู้ป่วย ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลการรักษา ทำให้พนักงานสอบสวนบันทึกลงสำนวนคดีว่า เจ้าตัวปฏิเสธการตรวจเลือด ซึ่งเป็นเหตุต้องสงสัยว่า อาจจะเกิดโทษ ถ้าหากเปิดเผยข้อมูล
ส่วนคนขับรถแท็กซี่ เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว โดยให้การไปตามข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด แต่ตำรวจขอไม่ลงรายละเอียด เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบสำนวนคดี
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า เป๊ก ผลิตโชค จะไม่ยินยอมให้แพทย์ตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย แต่ทางพนักงานสอบสวน จะเขียนลงไปในสำนวนว่า อาจจะเกิดโทษสำหรับผู้ตรวจ จึงมีเหตุต้องสงสัยว่าอาจจะไปกระทำความผิดมา
ขอบคุณข่าวสด