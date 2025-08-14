อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ พร้อมเมีย คอตก ตร.บุกรวบคาบ้าน เส้นเงินชัด ยักยอกเงินวัด 4 ล้าน

อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม เมีย คอตก! หลังศาลออกหมายจับ คดียักยอกเงินวัด เจ้าตัวหวั่นโดนจับ รีบประสานขอมอบตัว ขณะที่ เมีย อยู่ระหว่างตามจับ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป. ได้ขออำนาจศาลออกหมายจับ นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรือ พระธรรมวชิรธีรคุณสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 74/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568 และ นางสาวภูธินี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง ที่ 75/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ในข้อหา ม.147 เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และ ม.157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยพฤติการณ์ของผู้ต้องหา เมื่อต้นเดือน กรกฎาคม 2568 อดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ หรือ นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ นางสาวภูธินี และยักยอกเงินวัดนครสวรรค์ จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2567 – 10 ก.ค. 2568 เจ้าอาวาสได้ทำการสั่งให้พระศตยา พุ่มเดช พระลูกวัดเบิกถอนเงินจากบัญชีวัดนครสวรรค์ และฝากเข้าบัญชีพระศตยา ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาส กว่า 4,100,000 บาท
ต่อมามีการโอนเงินจากบัญชีเจ้าอาวาสเข้าบัญชี น.ส.ภูธินี รวม 405,000 บาท แสดงพฤติการณ์สมคบกันยักยอกเงินวัด ซึ่งพระศตยา ให้การยืนยันว่าได้รับคำสั่งโดยตรงให้เบิกถอนและโอนเงิน รวมทั้งพบเห็น น.ส.ภูธินี มาพบอดีตเจ้าอาวาสหลายครั้งวัดนครสวรรค์จึงมอบตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดี ฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
รายงานข่าวแจ้งว่า เบื้องต้นภายหลังจากที่มีการออกหมายจับ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสานขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ขณะที่นางสาวภูธินี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง ที่ 75/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ในความผิดความผิดตาม ม. 147,157 ประกอบมาตรา 86 จับกุมได้ที่ในพื้นที่จ.ปทุมธานี
ภายหลังจากสามารถควบคุมตัวทั้ง 2 คนได้แล้ว จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ บก.ปปป. โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ จะนำการแถลงข่าวการจับกุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าจากการสืบสวนพบพฤติกรรมสัมพันธ์ฉาวระหว่างอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ หรือ ทิดสฤษดิ์ กับเศรษฐีนีสาวใหญ่นั้น โดยพบข้อมูลสำคัญที่เชื่อได้ว่า นอกเหนือจากผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงแล้วนั้น ทิดสฤษดิ์กระทำผิดคดีอาญาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเงินของวัดด้วย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานที่ชัดเจน จนกระทั่งมีการเข้าจับกุมตัวในครั้งนี้
ขณะเดียวกันจากข้อมูลของการสืบสวนที่พบว่า อดีตเจ้าคณะอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการก่อสร้างพุทธอุทยาน ที่ดำเนินการมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่ง หลวงพ่อพัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน เกจิดังนครสวรรค์ เข้ามาช่วยบริหารจัดการต่อในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จได้ในที่สุด ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางพนักสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเท็จจริงกันต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สหัสวัต ชงตัดงบพัฒนาเว็บ ก.แรงงาน เกือบ 20 ล้าน อึ้งมีรูปผู้หญิงโชว์หรา แต่ไม่เป็นข่าว เหตุไร้คนคลิก
- มาสด้าประกาศสนับสนุนสวาทแคทต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เปิดตัวสโมสรฯ นักเตะ ชุดแข่งขัน พร้อมลุยศึกไทยลีก
- วุ่นกลางดึก ถกงบมท. ‘พนม’ โร่แจง หลัง ‘กรวีร์’ ปูดชื่อ พ. ถือโพยเข้าห้องอนุกมธ. ตัดงบ 1.4 พันโครงการ
- มงคาบ้าน! ‘เดล นฤมล’ MUT ภูเก็ต สวยสะท้านคว้า ‘Queen Of Phuket’