เปิดนาที แก๊งรถหรู ซิ่งกลางทางด่วนอุดรรัถยา ชนสนั่นไฟลุก พังยับ 10 คันรวด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม จากกรณี รถยนต์ชนกันหลายคัน บนทางด่วนอุดรรัถยา ฝั่งขาออก เหนือเมืองทองธานี มุ่งหน้าบางปะอิน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตรวจสอบว่า รถเก๋งแต่งซิ่ง 10 คัน เสียหายยับเยิน กีดขวาง 2 ช่องจราจร มีเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ที่แตกและหลุดกระจายเต็มพื้น รถอื่นไม่สามารถผ่านทางได้ และมีคราบน้ำมันรั่วอยู่บนพื้นถนนจำนวนมาก
ทั้งนี้ ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งบันทึกภาพได้เวลา 00.59 น. เป็นช่วงโค้งเมืองทอง ซึ่งถนนช่วงนี้บีบช่องจราจรลงจาก 3 ช่องเหลือ 2 ช่องจราจร พบรถยนต์สีขาว จำนวน 3 คัน ขับตามกันมาในด้วยความเร็ว โดยมี 1 คันขับเลนขวา และอีก 2 คันตามกันมาเลนซ้าย
ขณะเดียวกันที่ด้านหน้าสุดมีรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูสีน้ำเงินขับอยู่ในช่องขวา ได้พยายามหลบกลุ่มรถที่ใช้ความเร็วมาโดยจะเปลี่ยนเลนไปทางซ้าย แต่ถูกรถยนต์สีขาวในเลนขวาชนท้าย ทำให้รถเสียหลักหมุนก่อนจะถูกรถเก๋งที่ขับมาชนซ้ำ ซึ่งหลังเกิดเหตุชนก็มีรถที่ขับตามกันมาพุ่งชนซ้ำอีกหลายคัน
ทั้งนี้ เพจท่านเปา ได้เปิดคลิปวิดีโอ นาทีชนดังกล่าว ที่จะเห็นได้ว่ารถขับมาด้วยความเร็ว ก่อนพุ่งชนไฟลุก
