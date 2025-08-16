อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

เปิดนาที แก๊งรถหรู ซิ่งกลางทางด่วนอุดรรัถยา ชนสนั่นไฟลุก พังยับ 10 คันรวด

เปิดนาที แก๊งรถหรู ซิ่งกลางทางด่วนอุดรรัถยา ชนสนั่นไฟลุก พังยับ 10 คันรวด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม จากกรณี รถยนต์ชนกันหลายคัน บนทางด่วนอุดรรัถยา ฝั่งขาออก เหนือเมืองทองธานี มุ่งหน้าบางปะอิน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตรวจสอบว่า รถเก๋งแต่งซิ่ง 10 คัน เสียหายยับเยิน กีดขวาง 2 ช่องจราจร มีเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ที่แตกและหลุดกระจายเต็มพื้น รถอื่นไม่สามารถผ่านทางได้ และมีคราบน้ำมันรั่วอยู่บนพื้นถนนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งบันทึกภาพได้เวลา 00.59 น. เป็นช่วงโค้งเมืองทอง ซึ่งถนนช่วงนี้บีบช่องจราจรลงจาก 3 ช่องเหลือ 2 ช่องจราจร พบรถยนต์สีขาว จำนวน 3 คัน ขับตามกันมาในด้วยความเร็ว โดยมี 1 คันขับเลนขวา และอีก 2 คันตามกันมาเลนซ้าย

ขณะเดียวกันที่ด้านหน้าสุดมีรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูสีน้ำเงินขับอยู่ในช่องขวา ได้พยายามหลบกลุ่มรถที่ใช้ความเร็วมาโดยจะเปลี่ยนเลนไปทางซ้าย แต่ถูกรถยนต์สีขาวในเลนขวาชนท้าย ทำให้รถเสียหลักหมุนก่อนจะถูกรถเก๋งที่ขับมาชนซ้ำ ซึ่งหลังเกิดเหตุชนก็มีรถที่ขับตามกันมาพุ่งชนซ้ำอีกหลายคัน

ทั้งนี้ เพจท่านเปา ได้เปิดคลิปวิดีโอ นาทีชนดังกล่าว ที่จะเห็นได้ว่ารถขับมาด้วยความเร็ว ก่อนพุ่งชนไฟลุก

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง