รุ่งโรจน์ ติงไอเดีย รมว.ศธ. ใช้ ปวศ. สอบเข้าเรียนต่อ ห่วงเหลือเวอร์ชั่นเดียว-เน้นท่องจำ ย้ำปริศนาเพียบ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี จัดสัมมนาทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานภูปราสาท ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณช่องอานม้า เรื่อง ‘ภูปราสาท มรดก : โบราณคดี ธรรมชาติ และภูมิวัฒนธรรม’ ระหว่าง 20-21 สิงหาคม
บรรยากาศเมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. มีบุคคลต่างๆ ทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรับฟังกว่า 300 คน
เวลาราว 09.00 น. นางพนารัตน์ คนขยัน วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ
จากนั้น นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน
ต่อมา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเปิดงาน
จากนั้น รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขึ้นบรรยายในหัวข้อ ‘ปราสาทเขมรในอุบลราชธานี และแนวเขาพระวิหาร’
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจบการบรรยาย มีผู้สนใจซักถามเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักศึกษา ม.อุบลราชธานี โดยนักศึกษาหญิงรายหนึ่ง สอบถามว่า ‘การสอนประวัติศาสตร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร’
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ตอบว่า อย่าสอนประวัติศาสตร์ให้เด็ก ‘ท่องจำ’ เมื่อไหร่สอนให้ท่องจำ ประวัติศาสตร์จะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ
จากนั้น รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ยังแสดงความคิดเห็นต่อกรณี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดเพิ่มสัดส่วนวิชาวิชาประวัติศาสตร์ให้เป็นวิชาสำคัญในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า ตนเข้าใจถึงเจตนาที่ดี แต่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เนื่องจากหากเน้นให้นำวิชาประวัติศาสตร์มาใช้ออกข้อสอบเข้าศึกษาต่อ จะกลายเป็นว่า เราต้องมี ‘ประวัติศาสตร์ฉบับเดียว’ ที่สำคัญคือ บางเรื่องยังเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ จะนำมาออกข้อสอบได้อย่างไร หากยังเป็นข้อสันนิษฐาน นอกจากนี้ ยังมาจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์เท่านั้น
“ถ้าทำอย่างนี้ จะกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์คือการท่องจำ การเรียนประวัติศาสตร์เราต้องเรียนถึงรากเหง้าความเป็นมาของปัญหาว่ามันคือะไร และต้องมองต่างกันได้” รศ.ดร.รุ่งโรจน์ กล่าว