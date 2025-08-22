สลด! พบร่างแล้ว สองสามีภรรยา จูงมือขึ้นสะพานพระราม7 กอดกันโดดแม่น้ำเจ้าพระยา

สลด! พบร่างลอยน้ำ สองสามีภรรยา จูงมือขึ้นสะพานพระราม7 กอดกันโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
จากกรณีเมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีเหตุชายหญิงกระโดดสะพานพระราม 7 ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝั่งขาออกมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คาดว่าทั้งสองคนน่าจะเป็นสามีภรรยากัน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ร.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ชุณหเมธาทิพย์ รอง สว.สอบสวน สน.บางคอแหลม รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำเป็นชาย 1 คน บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จึงรีบรุดจัดเตรียมเรือตรวจการทางน้ำตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวจึงได้พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย สวมใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวลายตารางสีขาว กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหนังสีดำ ลักษณะลอยน้ำคว่ำหน้า จึงทำการผูกลากจูงนำมาที่ท่าน้ำ สน.บางคอแหลม เพื่อให้แพทย์นิติเวชตรวจสอบเบื้องต้น
และจากการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตแล้วไม่พบเอกสารบัตรประชาชนติดตัว และไม่พบทรัพย์สินไดๆ ติดตัวเบื้องต้นไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย คาดเสียชีวตมาแล้วประมาณ 3 วัน และภายในวันและเวลาใกล้เคียงกันยังพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 คน สวมใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวลายหลากสี กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าผ้าใบสีดำ ในลักษณะลอยน้ำหงายหน้า คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3 วัน ต่อมามีญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาดูร่างของผู้เสียชีวิตจึงยืนยันว่าเป็นญาติของตนเองที่กำลังตามหาอยู่ และทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากัน อายุ 62 ปี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจลงความเห็นว่าให้อาสาสมัครนำร่างของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราช และเมื่อเเพทย์ทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ญาตินำเอกสารมารับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนเรื่องปมเหตุของการตัดสินใจกระโดดสะพานจบชีวิตคู่กันของทั้งสองคนยังคงสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไร
