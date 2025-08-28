พบผู้สูญหายเพิ่มอีก 2 ราย เหตุดินสไลด์ถล่มปางอุ๋ง ยอดเสียชีวิตรวม 6 ศพ ยังเหลือสูญหายอีก 3
จากกรณีเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนที่ปางอุ๋ง จ.เชียงใหม่ ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังประมาณ 7 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 33 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบ 20 ราย แบ่งเป็น บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 4 ราย บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 9 ราย บาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 2 ราย เสียชีวิต 4 ราย มีผู้สูญหายอีก 5 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และชาวไทใหญ่ 5 รายนั้น
พบร่างผู้สูญหายเพิ่มเติม!!! อัปเดตปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม – เวลา 15.00 น. (28/8/2568)
ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ มูลนิธิเพชรเกษม ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวน 20 นาย พร้อมเครื่องจักรและรถแบคโฮขนาดเล็ก เข้าสนับสนุนการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ โดยร่วมปฏิบัติการกับ ชาวบ้านกว่า 300 คน ที่เข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
ความคืบหน้าล่าสุด
เจ้าหน้าที่สามารถพบผู้สูญหายแล้ว 2 ราย ได้แก่:
รายที่ 1: หญิง อายุ 47 ปี
รายที่ 2: ชาย อายุ 29 ปี
อย่างไรก็ตาม ยังเหลือผู้สูญหายอีก 3 ราย ที่ต้องเร่งค้นหา เจ้าหน้าที่และชาวบ้านยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด
Update on Landslide Search Operation – 15:00 (28/08/2025)
The Phetkasem Foundation Disaster Response Team has mobilized 20 officers and volunteers, along with machinery and small excavators, to support the search for missing persons. The mission is being carried out jointly with over 300 local villagers who have come together to assist in the operation.
Latest Progress:
Rescuers have recovered 2 victims:
Case 1: Female, 47 years old
Case 2: Male, 29 years old
However, 3 more people remain missing. Rescue personnel and villagers continue to work tirelessly around the clock to complete the mission as quickly as possible.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเทียนบข้อมูลจากวันที่ 27 สิงหาคม ที่ระบุว่า เสียชีวิต 4 ราย มีผู้สูญหายอีก 5 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และชาวไทใหญ่ 5 รายนั้น ทำให้ปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย สูญหายอีก 3 ราย
