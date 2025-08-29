กองทัพภาคที่ 1 แจง ประกาศกฎอัยการศึก บ้านหนองจาน ชี้เพื่อคุ้มครองชีวิต-ทรัพย์สินชาวไทยในพื้นที่
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพภาคที่ 1 ออกเอกสารชี้แจง ระบุว่า ตามที่มีคำสั่งของ กองกำลังบูรพาออกประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในเขตบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ภายหลังปรากฏเหตุประชาชนจากฝั่งกัมพูชาลักลอบเข้ามาก่อความไม่สงบในเขตแดนไทย ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทย และรักษาอธิปไตยของชาติ กองกำลังบูรพา จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ออกประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในเขตบ้านหนองจาน ซึ่งมาตรการดังกล่าว มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนชาวไทยในพื้นที่ได้รับ ความปลอดภัยสูงสุด และเพื่อยืนยันอย่างชัดเจนต่อฝ่ายกัมพูชาว่า เขตแดนไทยเป็นพื้นที่อธิปไตย ที่ไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้
อ่านข่าว – กองกำลังบูรพา ประกาศกฎอัยการศึก คุมพื้นที่ บ้านหนองจาน หลัง กัมพูชา นำปชช.เข้ามาก่อเหตุจลาจล
กองทัพภาคที่ 1 โดย กองกำลังบูรพา ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ชายแดน และง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่งคง
กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันในศักดิ์ศรีการรักษาอธิปไตย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน