กทม. แจง ‘สาเหตุ’ ปิดปรับปรุง สนามหลวง ถึง 15 พ.ย. แม้ย้ายสถานที่เปิดซีเกมส์แล้ว

กทม. เผย ‘เป้าหมาย’ ปิดปรับปรุง สนามหลวง แม้ย้ายสถานที่เปิดซีเกมส์แล้ว แต่ยังต้องบำรุงรักษาตามแผน
สนามหลวง – เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม จากกรณีที่ นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพระนคร ติดประกาศแจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 15 พ.ย.68 เพื่อปรับปรุงสนามหญ้าและลานจอดรถ หลังจากมีการใช้งานต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่บางส่วนชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องมีการบูรณะครั้งใหญ่นั้น
อ่านข่าว – เขตพระนคร แจ้งปิด ‘สนามหลวง’ ถึง 15 พ.ย. ปรับปรุงใหญ่ เตรียมรับกิจกรรมใหญ่ปลายปี
ล่าสุด วันเดียวกันนี้ นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาท้องสนามหลวงเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 และกีฬาพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569
ต่อมา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เสนอให้เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีเปิด เนื่องจากข้อกำหนดด้านมาตรฐานกีฬา แม้ว่าพิธีเปิดจะย้ายไปยังสถานที่อื่น แต่กรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการปรับปรุงสนามหลวงตามงบประมาณเดิม เนื่องจากท้องสนามหลวงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนใช้งานตลอดทั้งปี จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้สนามหลวงมีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบ พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างและจัดระเบียบพื้นที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย