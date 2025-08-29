สวดพระอภิธรรม ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษาเครือมติชน คืนแรก หลากวงการร่วมอาลัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรดน้ำและสวดพระอภิธรรม นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 10.45 น.ของวันนี้ สิริอายุ 71 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. เริ่มพิธีรดน้ำศพ โดยมีบุคคลในแวดวงต่างๆ ทยอยเดินทางร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง (อ่านข่าว แน่นศาลา 11 วัดเสมียนฯ อาลัย ‘จรัญ พงษ์จีน’ พินิจ ยกย่องอุดมการณ์ ‘คน นสพ.’ ตัวจริง)
ในการนี้ ผู้บริหารในเครือมติชน ให้การต้อนรับ นำโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ, นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก.มติชน, นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก.ข่าวสด เป็นต้น
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. เริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมีเจ้าภาพ ได้แก่ เครือมติชน, บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนต์, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล, นางประพินพร เหตระกูล และ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้
จากนั้น นางประพินพร เหตระกูล, นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ, นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายบุญชัย ถิราติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ประธานในพิธี ทำการทอดผ้าบังสุกุล แล้วร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ ในช่วงค่ำ มีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัยเพิ่มเติม อาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป, สาธิตสวนสุนันทา (เพื่อนจ๊อด-จันทนา), ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ วารสารการเงินธนาคาร, NATION GROUP, วสันต์ ปิติพีรกุล น่ำเฮงกรุ๊ป, ฉาย-วทันยา บุนนาค, ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ศุภลักษณ์ ตัณฑาภิชาติ และครอบครัว
สารัชถ์-นลินี รัตนาวะดี, นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า, เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand, สุรวุฒิ เชิดชัย, อดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริการ CPF, พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ กรรมการบริษัทพรีบิลท์ จำกัด (มหาชน), พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์, เทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), Stonehill, KYC ICT PUBLIC CO.,LTD., เศรษฐา-พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน, พลเอกนิมิตต์ สุวรรณรัฐ, ส.ส.พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
โยธิน-ลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ Double A, สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ฝ่ายบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, ธนาคารออมสิน, องอาจ-ดร.อโณทัย คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และภริยา, ธงชัย-มณทิรา ล่ำซำ, สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์, กนกศักดิ์-จันทมาศ ปิ่นแสง, กฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ, ประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF เป็นต้น