ซาฟารีเวิลด์ ช็อก เปิดมา 40 ปีไม่เคยมีเหตุ ย้ำ กฎห้ามลงจากรถ จนท.มีประสบการณ์ อีก 2 ปีเกษียณ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน จากกรณีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ ซาฟารีเวิลด์ วัย 58 ปี ถูกฝูงสิงโตรุมขย้ำเสียชีวิต ต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมากนั้น
พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจสอบพื้นที่ว่า หลังจากไปดูที่เกิดเหตุแล้ว ผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานร่วม 30 ปี เป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ เป็นคนดูแลสัตว์ดุร้าย เขามีหน้าที่ไล่สัตว์ โซนนั้นมีเจ้าหน้าที่เป็นบัดดี้ 2 คน จากนี้ต้องสอบพยานประกอบ ต้องตามไปดู ที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็มีประตูรถเปิดอยู่และมีรองเท้าทิ้ง 2 ข้าง โดยปกติแล้ว เขาจะอยู่บนรถ ติดเครื่อง สิงโตก็ไปแล้ว แต่นี่ประตูรถยังเปิดอยู่ ส่วนสวนสัตว์จากนี้ก็คงมีมาตรการมากขึ้น สำหรับตอนนี้ ยังไม่ได้รับแจ้งว่าเสียชีวิต
ขณะที่ นายยุทธนา พิทักษ์ทา ผู้ดูแลสวนสัตว์โซนจุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า จากที่ได้ดูพื้นที่โซนนั้น จังหวะที่เกิดเหตุ พี่บัดดี้เขาไปทำธุระในกรงสัตว์ ระหว่างนั้นเกิดเหตุ ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ปาร์คเรามีกฎว่าห้ามลงจากรถ ไม่ว่าลูกค้าหรือพนักงาน ไม่ทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้น หลังได้ยินเสียงแตรเขาก็เข้ามาช่วย เบื้องต้น บัดดี้ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และลงมาทำไม เจ้าหน้าที่จะมีรถคนละคัน พี่เขาคุมสัตว์ตรงทางเข้า กฎของเราก็จะทบทวนมาตรการทุกวัน เพราะเราทำงานกับสัตว์อันตราย ไม่ว่าจะคุ้นเคยกับเขามากแค่ไหน ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่คนนี้เป็นพนักงานที่ใจเย็น ไม่ได้มีประวัติการทำงานด่างพร้อยเลย หลังบัดดี้เข้าไป ก็แยกย้าย เรามีกฎ 23 ข้อ หนึ่งในนั้นคือ ห้ามดื่มสุราระหว่างปฏิบัติสถานที่ พี่เขาอีก 2 ปี เกษียณแล้ว
ถามว่า จากคลิปเขาไม่ร้องขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ระบุว่า ตนยังไม่เห็นคลิป เห็นแต่ภาพนิ่ง
เจ้าหน้าที่ย้ำว่า ในการดูแลพนักงาน เรื่องบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เรามีมาตรการดูแลอยู่แล้ว ณ วันนี้ปิดอยู่ และมีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไป จริงๆ เรามีกิจกรรมบางอย่าง ให้สัมผัสกับสัตว์ดุร้าย เรามีมาตรการ 300% ตั้งแต่เปิดมา 40 ปี เราไม่เคยประสบเหตุอย่างนี้ ก็ค่อนข้างช็อก
สิงโตในที่เกิดเหตุ 5 ตัว ทั้งสวนสัตว์มีประมาณ 32 ตัว ทุกตัวมีใบอนุญาต เรามีสัตว์หลายหมื่นชีวิต สิงโตมีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ถิ่นกำเนิดจากแอฟริกา ทุกตัวมีชื่อ เราต้องไปทบทวนอีกที เหตุการณ์ดังกล่าว ต้องไปสืบสวนอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้น