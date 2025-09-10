คนขับรถส่งน้ำชนเสาไฟหัก ยังไม่เสียชีวิต พบแอลกอฮอลล์ในเลือด ปชช.ได้รับผลกระทบ2.1แสนคน

คนขับรถส่งน้ำชนเสาไฟหัก 52 ต้น ยังไม่เสียชีวิต พบแอลกอฮอลล์ในเลือด ปภ.เผยปชช.ได้รับผลกระทบ 2.1 แสนคน อัพเดตความเสียหายล่าสุด
จากกรณีรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้าที่บริเวณถนนหนองฮ่อ (หมายเลข 1366) จ.เชียงใหม่ ความเสียหายเบื้องต้นบ้านเรือนพัง 20 หลัง เสาไฟฟ้าล้ม 52 ต้น เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ จำนวน 217,823 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม และสันทราย เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมานั้น
อ่านข่าว – เปิดความเสียหาย รถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า จ.เชียงใหม่ หัก 52 ต้น บ้านพัง 20 หลัง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่” โพสต์ข้อความระบุว่า
🚨อัพเดต!!!!! ข่าวจริง
- คนขับยังไม่ตาย ส่งต่อ รพ.นครพิงค์
- มีแอลกอฮอลล์ในเลือดนิดหน่อย
- มีแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้า
- มีการล้างถนน ลุ้นกันจะเปิดถนนเมื่อไร
- มีอัพเดตประกัน ทุนประกัน
โดยมีรายละเอียดได้ดังนี้
สถานการณ์อุบัติภัย/ความเสียหาย
วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 15.08 น. เกิดอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกน้ำดื่ม หมายเลขทะเบียน ผห 3933 เชียงใหม่ (มีประกันประเภท 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600000 บาท/ครั้ง) ชนเสาไฟฟ้า บริเวณถนนผาเมือง – หนองฮ่อ ถนนหมายเลข 1366 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก
ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง มีผู้ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ 217,323 ราย
ต่อมาเวลา 15:28 น. สามารถจ่ายไฟฟ้าได้คงเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไฟฟ้าดับ 503 ราย
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- เสาไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 52 ต้น ยังใช้การได้ 2 ต้น เสียหาย 50 ต้น (เสาไฟฟ้าแรงสูง ระบบ 115 kV 22 เมตร จำนวน 22 ต้น เสาไฟฟ้าแรงสูง ระบบ 22 kV 12.0 – 14.0 เมตร จำนวน 23 ต้น และเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบ 220/380 V 8.0 – 9.0 เมตร 5 ต้น)
- หม้อแปลงไฟฟ้า 22 kV/220/380V จำนวน 7 ลูก
- หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
- รถยนต์เสียหาย จำนวน 13 คัน (มีประกันประเภท 1 จำนวน 3 ค้น) รถจักรยานยนต์ 2 คัน บ้านเรือน/ร้านค้าเสียหาย 22 หลัง/ร้าน
ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย (นายบุญฤทธิ์ เจริญวงค์ เพศชาย อายุ 27 ปี สถานะผู้โดยสารนำส่งโรงพยาบาลนครพิงค์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา)
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย (นายทรงชัย เพศชาย 25 ปี สถานะคนขับ นำส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล และส่งต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 29.2 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)