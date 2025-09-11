ซาฟารีเวิลด์-ประกันสังคม เร่งเยียวยา จนท.ถูกสิงโตขย้ำ สวนสัตว์จ่ายเบื้องต้น 31,500 บาท

ประกันสังคม เร่งเยียวยาทายาท จนท.สวนสัตว์ เสียชีวิตเหตุสิงโตรุมทำร้าย มอบค่าทำศพ-เงินทดแทน ‘ซาฟารีเวิลด์’ เยียวยาเบื้องต้น 31,500 บาท รอผลชันสูตรชัด ก่อนเยียวยาอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุสิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดย น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีความห่วงใย พร้อมสั่งการด่วนให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ตรวจสอบสาเหตุข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือเยียวยาทายาทของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์รายดังกล่าวโดยทันที
น.ส.บุปผาเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ตั้งอยู่ที่ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่ประสบเหตุชื่อนายเจียง รังคะรัสมี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 พร้อมมอบหมายให้ น.ส.รัตนาภรณ์ อุปนิสัยพล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โดยบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุที่เกิดอันเนื่องมาจากการทำงานหรือไม่ โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ได้แจ้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม ให้กับทายาทผู้มีสิทธิทราบ เป็น 2 ประเด็น ดังนี้
– หากลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน โดยทายาทผู้มีสิทธิของลูกจ้างที่เสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม ดังนี้ เงินค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 10 ปี และเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล
– หากลูกจ้างเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน จะได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยทายาทผู้มีสิทธิของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจะได้รับสิทธิจากสำนักงานประกันสังคม ดังนี้ เงินค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตายให้แก่ทายาท โดยผู้ประกันตนที่เสียชีวิตได้มีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 120 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน และเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล
“วันนี้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ได้ลงพื้นที่ประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต เพื่อดำเนินการติดต่อทายาทผู้มีสิทธิของผู้เสียชีวิต ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมโดยเร็วต่อไป สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง รวมทั้งทายาทของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนในทุกกรณีเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ” เลขาธิการ สปส.กล่าว
ด้าน ตัวแทนของซาฟารีเวิลด์ เปิดเผยว่า ซาฟารีเวิลด์ได้เยียวยาเบื้องต้น เป็นเงินกองทุนสวัสดิการของบริษัท จำนวน 31,500 บาท
ส่วนการเยียวยาอย่างเป็นทางการ บริษัทขอรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการก่อน คาดว่าจะใช้เวลา 3 วัน จากนั้นจะนำผลไปประชุมต่อเพื่อวางแนวทางการเยียวยาอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงการช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ เนื่องจากทางครอบครัวยังจะต้องเก็บศพของผู้เสียชีวิตเอาไว้ถึง 3 ปี และจะต้องมีพิธีทำบุญหลังจาก 7 วันไปแล้วด้วย
ขณะที่ นายสมเกียรติ อายุ 43 ปี ตัวแทนญาติของนายเจียนที่ร่วมพูดคุยกับซาฟารีเวิลด์ ระบุว่า ไม่มีข้อกังวลอะไร ส่วนตัวทั้งครอบครัวถือว่าเป็นการเริ่มต้นคุยที่ดีในระดับหนึ่ง ทางบริษัทเขาเองก็รีบมา อีกทั้งพี่น้องเรา และภรรยาผู้เสียชีวิตก็คุยกันตลอด เรื่องแบบนี้ต้องค่อยๆ คุยกันไป เพราะภรรยาเขาเสียใจมาก อาการไม่ค่อยไหวด้วย
ขอบคุณ ข่าวสด